Une caution de 1.000€ pour se marier: le maire d'Aulnay-sous-Bois veut éviter les débordements

La mairie d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, veut lutter contre les débordements lors des mariages. Pour y parvenir, le maire de la ville veut demander 1.000€ de caution aux futurs mariés.

Agacé par les débordements de certains mariages, le maire d'Aulnay-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis), Bruno Beschizza (LR) veut imposer une charte de bonne conduite aux futurs mariés. Une charte qui s'accompagnerait d'une caution de 1.000€, que les mariés devront régler en cas d'incivilités ou de comportements dangereux de leurs invités.

Pour Isabelle, qui habite juste à côté de la mairie, certains samedis sont devenus difficiles à supporter. "Il y a quinze jours, il y a eu des pétards, on était dans la maison, on est sorti, on se demandait ce qu’il se passait, on a vraiment eu peur", raconte-t-elle à RMC. "Ce sont les invités des jeunes mariés, ils savent de quoi sont capables leurs invités, donc c’est à eux de prendre leurs responsabilités".

Mais déposer 1.000 € de caution pour ses invités, ce n'est pas envisageable pour une autre habitante de la ville: "Chacun est responsable de soi. Les gens sont majeurs. En tout cas, moi si demain je me marie, je ne veux pas payer les pots cassés d’une personne qui s’est mal tenue. Non, ce n’est pas mon problème pour le coup", estime-t-elle.

Jusqu'à dix mariages certains jours

Avec cette mesure, le maire d’Aulnay-sous-bois, Bruno Beschizza, veut responsabiliser les mariés et leurs invités. "Dans 5 à 10% des mariages, on constate des troubles, qu’ils soient des troubles à l’extérieur, au code de la route, des comportements outrageants, des insultes, sans compter des dégradations de matériel municipal", assure l'élu à RMC.

"Quand vous invitez des personnes, vous êtes responsables des personnes que vous invitez. Comme quand vous invitez des personnes chez vous, si elles se comportent mal, vous les virez", ajoute Bruno Beschizza.

Le maire espère soumettre cette charte de bonne conduite à l’avis du Conseil municipal qui se tiendra au mois d’octobre. À Aulnay-sous-Bois, 350 mariages sont célébrés chaque année. Jusqu'à 10 mariages peuvent se tenir certains samedis en mairie.

Avant la ville de Seine-Saint-Denis, d'autres ont déjà passé le pas comme à Pontoise (Val-D'Oise), Evreux (Eure) ou Poissy (Yvelines). A Pontoise, 28 mariages ont déjà été l'objet de caution, et seule une cérémonie a entraîné la retenue de 100€ de frais de nettoyage.