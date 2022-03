Comment identifier les fleurs et les oiseaux: les "Shazam" de la nature

C’est le printemps, le retour des grandes balades dans la nature… avec des applications pour se renseigner. Tout le monde connaît Shazam, qui permet d’identifier une chanson à partir de quelques notes. Il existe la même chose pour les animaux et les végétaux.

Grâce au développement de l’intelligence artificielle, il y a des "Shazam" pour tout. Le vin, la nourriture, mais aussi la faune et la flore. Avec deux stars en la matière. la première est française: Plantnet, téléchargée 12 millions de fois sur smartphone, utilisée par 150.000 personnes par jour, conçue par plusieurs laboratoires de recherche, le Cirad, l’Inra et l’Inria, traduite dans 22 langues... Elle est complétement gratuite et le principe est très simple. Vous approchez le smartphone, vous prenez une ou deux photos, vous indiquez si c’est une feuille, une fleur ou une tige. Et un logiciel de reconnaissance d’images -une forme d’intelligence artificielle- va identifier le végétal, en cherchant dans sa base de données, qui compte plus de 28000 espèces, et en comparant.

L’appli va vous donner tout un tas d’informations sur le végétal en questions, le nom en latin, son histoire, les régions où on le trouve... Il y a un côté participatif, comme sur Wikipedia : chacun peut envoyer ses contributions, sous forme de photos, et participer à cette encyclopédie végétale numérique. On peut aussi citer Seek, très performante, avec un petit côté Pokemon Go : on peut gagner des badges en observant et photographiant différentes espèces. Deux bonnes manières de se constituer un herbier numérique.

Méfiance pour les champignons

Mais est-ce que ça fonctionne vraiment à tous les coups ? Pour les champignons pas exemple, c’est quand même bien de se méfier avant de faire une omelette avec ce gros champignon rouge à taches blanches "parce que l’appli a dit que c’était ok"... Car il existe aussi des Shazam du champi : on peut citer Champignouf, Mushroom ou encore Champignons PRO. D’ailleurs, elles le précisent: la technologie de reconnaissance d’image est encore largement perfectible... On est dans le domaine de l’intelligence artificielle. Plus on la nourrit d’images, plus elle s’améliore. Pour l’instant, sur nos tests, l’appli n’a même pas reconnu un simple champignon de Paris, donc pour les amanites phalloïdes, je ne luis ferais pas vraiment confiance…

Et pour les animaux ? On peut "shazamer" les oiseaux par exemple au son ou à l’image. Au son, on va enregistrer leur chant, et une application comme Birdnet (ou Cuicui en français mais payant) va déterminer, en analysant le spectre sonore et votre géolocalisation, de quel oiseau il peut s’agir, si c’est un merle, un rouge gorge ou une perruche. Près de 1.000 oiseaux différents peuvent être identifiés, un peu partout dans le monde.

Et à l’image, l’application Merlin Bird va, à partir d’une photo, vous dire de quel oiseau il s’agit. Même chose pour les insectes, avec une application française qui s’appelle Agiir. Elle a été mise au point par l’Inra et permet notamment de reconnaître les insectes invasifs et de déclarer leur présence, pour mieux lutter contre eux. C’est notamment le cas du frelon asiatique, du processionnaire du pin ou encore de la punaise diabolique, venue d’Asie et qui s’installe en France. Un fléau pour les récoltes…