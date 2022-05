Des lunettes révolutionnaires qui décrivent aux malvoyants ce qu'ils ne voient pas

Des lunettes qui parlent. Ce système révolutionnaire a été mis au point par une entreprise israélienne pour aider les personnes malvoyantes. Celles-ci vont décrire l'environnement qui les entoure ou encore murmurer un texte que l'on pointe du doigt.

Ce sont des lunettes un peu spéciales. Equipées d’une intelligence artificielle, elles parlent à l’oreille des malvoyants pour leur décrire le monde qui les entoure. Un million et demi de Français sont malvoyants et même avec les meilleures lunettes du monde, ils ont une vision très diminuée et peuvent pas lire. Mais ces lunettes vont bouleverser leur vie quotidienne. Elles sont équipées d’un petit boîtier relativement discret qui fait la taille d’une grosse clé USB, et qui pèse 25 grammes. Ce boîtier peut se greffer sur les montures de n’importe quelles lunette et va me lire et me décrire en me parlant à l’oreille le monde qui m’entoure.

Sur la branche droite de la monture, il y a une petite caméra, couplée à une intelligence artificielle. Il suffit que je pointe un objet, un texte avec le doigt et ce petit boîtier va prendre une photo, déchiffrer les signes et me lire à l’oreille ce qui est écrit. Ça peut être un nom de rue, un menu dans un restaurant, un texto qu’on vient de recevoir. Même chose avec un billet de banque par exemple. Les lunettes, grâce à un logiciel de reconnaissance visuelle, vont déchiffrer les caractères et me les susurrer à l’oreille.

Un boîtier qui reconnaît les visages et les yaourts

Ces lunettes sont mêmes capables de reconnaître des visages ou des produits de la vie courante. Pour les visages il faudra quand même avoir enregistré au préalable, en filmant la personne quelques secondes et en disant aux lunettes qui est qui. A chaque fois que la personne qui porte ces lunettes vous croisera, elles vous reconnaîtront et indiqueront qu’il s’agit de vous.

Même chose pour les produits de consommation courante. Si je prends un yaourt dans le frigo, mais que je ne sais pas s’il est à la fraise ou à la framboise, je le pointe du doigt. Il faut alors avoir au préalable enregistré une fois chaque produit, avec un ami par exemple. Les lunettes sont aussi capables de lire les codes barres et d’en déduire le produit dont il s’agit, ce qui est très pratique quand on fait ses courses au supermarché.

Un prix prohibitif

Ces lunettes sont uniquement destinées aux malvoyants et pas aux non-voyants, puisqu’il faut quand même pouvoir pointer un texte qu’on veut se faire lire à voix haute, et il faut donc avoir un minimum de vision pour ça, mais c’est le genre d’outil qui change la vie. Pour lire des panneaux aujourd’hui dans la rue ou pour reconnaître un visage, beaucoup de malvoyants sont obligés d’utiliser des monoculaires, des longues vues comme les pirates. Evidemment ce genre de dispositif, beaucoup plus discret est aussi beaucoup moins stigmatisant.

C’est une entreprise israélienne, Orcam, qui a mis ça au point. Seul problème, le prix loin d'être abordable: il faut compter plus de 3.000 euros pour ce genre de lunettes, même si un partie est remboursée par la sécurité sociale et que l’appareil est reconnu par les maisons départementales des personnes handicapées et peuvent donc être subventionnés.

Prêter ses yeux à un non-voyant

Ces lunettes sont une première avancée mais il existe aussi des applications mobiles qui jouent sur la solidarité et qui permettent à n’importe qui de "prêter" ses yeux à un non-voyant. L'application s’appelle "Be my eyes" et permet à un voyant d’aider un non-voyant en lui décrivant ce qui se trouve devant lui grâce à la caméra du smartphone. C’est un problème qui se pose quotidiennement pour les non-voyants: est-ce que ma brique de lait est périmée? cette boîte de conserve dans mon placard, est-ce que ce sont des tomates ou des raviolis? Je suis perdu dans une gare, où est la sortie?

Il a juste à ouvrir l’application et il va être mis en relation avec l’un des u, million et demi de volontaires disponible à ce moment-là, la caméra du smartphone se déclenche et vous allez pouvoir aider la personne à distance, ce qui prend en général trois secondes.