"Dès qu’il y a un technicien, on prie": des habitants souffrent de multiples coupures sur la fibre

Les résidents comme les commerces de Nozay, dans l'Essonne, subissent des coupures d'internet depuis des années. La commune a un taux de panne qui atteint les 5%, le deuxième plus haut de France.

Dans la commune de Nozay, dans l’Essonne, les habitants subissent depuis des années des problèmes de coupure internet. 5% de taux de panne, c'est le deuxième réseau le plus accidentogène de France, selon l'Arcep.

Dans une des huit armoires à fibre optique de la commune, c'est un véritable sac de nœuds. Pour Didier Perrier, le maire de Nozay, plus que le désordre, ce sont surtout les câbles débranchés qui posent problème.

“On appelle ça un plat de spaghettis. À un moment ou à un autre, vous avez la jungle des opérateurs commerciaux qui viennent brancher certains. Et en fait, en branchant leurs clients, ils oublient de brancher les autres clients”, appuie-t-il.

Conséquence, la connexion internet de certains habitants est régulièrement coupée. C'est le cas de deux voisins, Georges et Boris. Toute leur rue est concernée. “Ça doit faire plusieurs mois que toute la rue n’a pas été connectée en même temps”, assure l’un d’eux.

L'Essonne, la Seine-Saint-Denis et le Val d'Oise, départements les plus touchés

Quatre coupures pour Georges depuis le début de l'année. Deux pour Boris, qui est en télétravail, dont une qui a duré plus de trois semaines. “Dès qu’il y a un technicien, on prie. Dès qu’ils ouvrent les plaques, ça fait du bruit, alors je vais à la fenêtre. On sait qu’il y en a un qui va morfler”, appuie-t-il.

Et de nombreux commerces sont aussi touchés par ces coupures, comme la pharmacie de la commune.

“C’est quand même de plus en plus fréquent et de plus en plus long dans la durée. On est dans le stress parce que du coup, ça ne marche pas. Il y a un risque de faire des erreurs. Et sur des médicaments, on essaye quand même d’être très vigilant. Ce n'est pas agréable de bosser dans des conditions comme ça”, regrette Claire, préparatrice en pharmacie.

Depuis le début de l'année, 43 pannes de fibre optique ont été signalées à la mairie. Elle demande à l'Arcep de prendre conscience de la situation. Et de remettre aux normes toutes les armoires de la commune.

Le régulateur des télécoms a publié ce jeudi un palmarès avec les réseaux les plus impactés. On les trouve dans l'Essonne, en Seine-Saint-Denis ou dans le Val d'Oise. Ils tombent en rade 10 à 50 fois plus que la moyenne.