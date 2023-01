Les “Smart Beds”, ces lits intelligents qui révolutionneront un jour notre façon de dormir

Dans "Estelle Midi" ce lundi sur RMC et RMC Story, Anthony Morel s’arrête sur la technologie des “Smart Beds”, des lits intelligents censés améliorer, voire changer notre façon de dormir… et même permettre de mettre fin aux guerres de couple?

En finir avec la guerre de la couette… Le lit du futur sera intelligent, et pourra s’adapter aux besoins spécifiques de chaque dormeur. C’est notamment en termes de températures, entre celui qui dort la fenêtre ouverte par -2°C et celle qui a besoin d’une double couette été comme hiver, que le "smart bed" sera capable d’agir.

Pour éviter ces désagréables prises de bec concernant la chaleur ambiante de la chambre, la startup SleepNumber a mis au point un lit qui sera capable de créer un microclimat de chaque côté du lit, en fonction des besoins de chacun. Via une application sur smartphone, on sélectionne ses préférences et le lit va alors va apprendre des habitudes de chacun.

Il va par exemple vous réchauffer les pieds lors des longues soirées d’hiver (ou si vous êtes seul), ou à l’inverse va baisser la température très légèrement pour favoriser l’endormissement. La température va ensuite varier tout au long de la nuit pour éviter les réveils car on a trop chaud ou trop froid.

Il est même possible de piloter à distance le lit quand on s’apprête à aller se coucher, dans le but d’éviter l’effet "draps glacés" quand on se couche. A l’inverse, l’été, pour cette fois avoir une douce fraîcheur sans avoir besoin de se retourner toutes les 5 minutes.

Afin de prouver l’efficacité de ce smart bed, des tests publiés dans le Journal of Sleep Research montrent que les volontaires s’endorment 58% plus rapidement qu’avec un matelas classique. C’est vrai aussi pour la fermeté et la forme du matelas, qui va s’ajuster en fonction des besoins mais aussi en fonction des mouvements pendant la nuit, pour éviter le mal de dos le matin.

Si cette innovation peut sembler gadget, les "smart beds" représentent une réelle tendance de fond. On en croise des dizaines lors des salons spécialisés sur les nouvelles technologies à l’image du CES de Las Vegas. Mais à 10.000€ le lit, il va falloir encore attendre un peu avant d’investir!

Le "smart bed" en assistance médicale optimisée

Au-delà de la gestion des températures et de la forme du matelas, d’autres sociétés proposent des lits se vantant d’être de réels assistants médicaux. Des matelas comme ceux d’Eight Sleep par exemple, bardés de capteurs électroniques couplés à des algorithmes qui vont analyser en temps réel votre température, la respiration, les battements de votre cœur mais aussi certains facteurs comme la luminosité et la chaleur.

Grâce à cette multitude de capteurs et d’algorithmes, le smart bed va alors vous donner des conseils pour optimiser votre sommeil et pour vous réveiller pile au bon moment (et non en plein milieu d’une phase de sommeil profond). La technologie se concentre aussi sur l’utilité de tels matelas pour les sportifs.

ErgoMotion, par exemple, propose un lit qui se connecte à votre montre ainsi qu’à votre application fitness pour mesurer votre niveau de récupération grâce à des capteurs cardiaques, de respiration et de mouvement. Pas mal pour ceux qui courent beaucoup: le lit, couplé à l’appli, va vous dire précisément quand vous pouvez reprendre l’entraînement sans vous blesser. La prochaine étape, à l’avenir, est déjà connue. Les lits seront capables de détecter les signes précoces de certaines maladies, comme la grippe, et pourquoi pas un kyste ou des calculs rénaux.

Un matelas pour délimiter la place de chacun dans le lit

Et enfin, pour éviter la dispute en pleine nuit alors que l’un des deux conjoints prend trop de place dans le lit, une solution a aussi été trouvée! Cette solution? Le lit anti-envahissement!

Ce smart bed a pour but de repousser impitoyablement votre moitié lorsqu’il ou elle commence à empiéter sur votre territoire (c’est configurable, car il y a des moments où l’on a plutôt envie de se rapprocher).

L’origine de cette technologie est d’ailleurs assez inattendue. C’est le constructeur automobile Ford qui est à l’origine de de cette innovation. Le fabricant a en effet intégré dans ce lit la technologie d’aide au maintien de voie, cette fonction qui permet à une voiture de se réaxer automatiquement dans sa voie de circulation lorsque l’on commence à se rapprocher un peu trop de la ligne blanche ou du trottoir.

Là, en l’occurrence, ce sont des capteurs de mouvement placés dans le matelas qui vont analyser le niveau d’envahissement. En gros, si l’on dépasse la ligne médiane, une sorte de tapis roulant va vous renvoyer de votre côté. Pour l’instant, c’est un prototype et on ne sait pas si ce sera commercialisé un jour. Mais cela fait partie des projets étonnants sur lesquels travaille Ford, en intégrant des technologies automobiles dans tout un tas d’objets de la vie quotidienne.