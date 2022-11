Caddies intelligents, files d'attentes connectées,… à quoi ressembleront les supermarchés du futur?

Des allées du magasin à la caisse, où la file d'attente sera régulée numériquement, voire ne sera plus un passage obligé, Anthony Morel explique le visage de nos courses 2.0

Bientôt fini le passage à la caisse? Certains caddies dopés d'intelligence artificielle vont bientôt permettre de faire des courses et de les payer sans avoir besoin de passer devant la caissière. Testés notamment aux Etats-Unis par Amazon mais aussi par la startup française Knap, ces chariots un peu spéciaux vont comprendre en temps réel les produits qu’on met à l’intérieur et ceux qu’on retire. Des caméras intelligentes couplées à des algorithmes de reconnaissance visuelle vont analyser chaque produit, scanner le code barre, et une balance intégrée va peser les fruits et légumes instantanément.

Si vous changez d’avis et que vous sortez un article du chariot, il est supprimé automatiquement du panier. Le tout est relié à un écran à l’avant du chariot, qui vous indique en temps réel le prix total de son contenu. Pratique pour savoir où on en est au centime près et éviter les mauvaises surprises à la caisse. Vous pouvez aussi taper le nom d’un produit et il va vous dire comment aller le chercher en fonction de l’endroit où vous vous trouvez dans le magasin.

Vous prenez le rayon charcuterie, vous tournez à droite et vous trouvez le dentifrice. Quand vous avez fini vos courses, vous êtes automatiquement débité via une carte bleue couplée à votre compte Amazon. En attendant la généralisation des supermarchés complétement autonomes, testés par Amazon et plein de grands distributeurs dans le monde entier.

Trois minutes d'attente maximum à la caisse

En attendant, au supermarché, il y a encore des caisses, et des embouteillages. Vous savez bien, quelle que soit la file d’attente que vous choisissez, c’est toujours celle d’à côté qui avance plus vite. Des solutions sont en train d’arriver avec notamment des capteurs et des caméras intelligentes qui vont analyser le flux des clients dans les différents rayons et à l’entrée du magasin, et anticiper leur comportement.

Ils sont capables d’analyser combien ils sont, mais aussi s’ils ont un chariot, un panier ou les mains dans les poches, pour pouvoir anticiper les pics de fréquentation aux caisses Cette innovation est testée par Casino avec une startup qui s’appelle Belive. Son idée est qu’on n’attende jamais plus de trois minutes en caisse.

Mais on peut aller encore plus loin: imaginez une application qui vous indique vers quelle caisse vous orienter pour patienter le moins longtemps. Les applications sont nombreuses: stations de taxi, manèges dans un parc d’attraction. Surtout, le système est capable de comparer des files d’attente dans des endroits différents. On pourrait même comparer à l’échelle d’une ville par exemple, où est-ce que je peux me faire servir un café le plus rapidement.

Des robots pour pousser à la consommation

Certaines marques vont encore plus loin pour pousser à la consommation. Ils mettent au point des robots tentateurs qui vous suivront partout dans les rayons. Par exemple, si vous n'allez pas au rayon bonbons, le rayon bonbons viendra à vous. Cette technologie est testée aux Etats-Unis. Un petit robot (type R2D2) est conçu pour vous poursuivre dans les rayons avec des friandises.

S’il voit que vous êtes intéressé, il s’arrête devant vous jusqu’à ce que vous repartiez, idéalement en ayant pris deux ou trois paquets de chewing-gum et barres chocolatées. Il va aussi être capable d’analyser ce qui se passe dans le magasin: avant c’était le genre de choses qu’on mettait juste avant les caisses pour vous tenter au maximum, mais avec les caisses en libre-service c’est plus compliqué. Ainsi, c’est le robot qui viendra directement vous solliciter.