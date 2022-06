Motos, scooters, vélos... ces innovations qui sauvent des vies des deux-roues

La mortalité a explosé sur les routes de France selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. Parmi les plus concernés par cette augmentation, les deux roues: les vélos, les scooters ou les motos. Face à cela, des innovations arrivent et pourraient largement réduire le nombre d'accidents.

Entre 2019 et 2021, la mortalité multipliée par quatre chez les cyclistes, par deux sur les scooters et les motos. La sécurité routière est un domaine où la tech peut permettre de sauver des vies. Les dernières innovations viennent notamment du côté des casques qui sont de plus en plus high tech.

Le Kosmos smart helmet, pour les motos et les scooters par exemple, a été mis au point par des Français. Il présente plusieurs fonctionnalités très intéressantes. La première, c’est un feu stop arrière intégré au casque, doté d’un accéléromètre. Il va s’allumer et s’éteindre quand on démarre ou quand on s’arrête, ce qui permet d’augmenter sa visibilité sur la route.

Un casque qui appelle les secours

Surtout, ce casque va communiquer en bluetooth avec le smartphone qui est dans la poche. Cela permet à ce casque d'appeler les secours tout seul en cas d’accident. En cas de chute ou de freinage brutal, le casque va comprendre qu’il s’est passé quelque chose. Un assistant vocal intégré dans le casque, qui va me demander si ça va, quelle est la gravité de l’accident. Si je ne suis pas en mesure de répondre, il va me géolocaliser, et directement contacter les secours ainsi que certains de mes contacts que j’aurai préalablement choisis. L’assistant vocal permet aussi d’obtenir certaines informations. Par exemple, on peut lui demander où se trouve la station-service la plus proche. Bref, il va falloir s’habituer à parler à son casque.

Une startup australienne travaille de son côté sur des casques anticollision, équipés de caméras intelligentes. Ces yeux numériques redoutables sont capable d’analyser l’environnement du pilote et de détecter les dangers, par exemple, une portière sur le point de s’ouvrir. Encore une fois, loin du simple gadget, on va injecter des briques d’intelligence dans des objets banals pour leur donner une fonctionnalité supplémentaire qui pourrait éviter bien des accident.

>>> Retrouvez la chronique d'Anthony Morel en podcasts

Une route augmentée dans sa visière

On peut avoir toute les innovations qu’on veut, l’important reste de rester concentré sur la route et sur ce qui se passe autour de soi. Là aussi la tech va se montrer très utile. Bientôt les casques de moto ou de scooter n’auront rien n’a rien à envier à celui d’un pilote de chasse. On commence d'ailleurs à voir arriver d’autres modèles - et c’est aussi une technologie française: Eyelights - qui vont permettre, à moto en en scooter, de consulter mon GPS, ou encore la vitesse à laquelle je vais, sans jamais quitter la route des yeux.

En fait, vous avez un petit module en verre, qui va diffuser sous mes yeux, à l’intérieur de la visière, des informations comme les flèches GPS ou les informations liées au trafic, qui évoluent en temps réel – est-ce qu’il y a des travaux sur le chemin, des bouchons. Si je dois tourner à droite, j’ai une petite flèche qui s’affiche directement dans mon champ de vision. Tout ça est connecté au smartphone qui est dans ma poche. Le but, ça va être de permettre au pilote d’avoir ces informations sans avoir à détourner le regard de la route.

C'est l’équivalent de ce qu’on appelle dans les voitures les dispositifs tête haute, qui permettent de garder les yeux sur la route, et qui sont très rares pour les deux roues, alors que les motards sont beaucoup plus exposés en cas de choc. On pourrait se dire qu’avoir un écran en permanence dans son champ de vision risque de distraire le pilote. Les études montrent qu’en dessous de 5 informations, c’est une aide à la conduite, au-dessus c’est plutôt un danger. Il ne s’agit pas de regarder la télé dans sa visière mais d’avoir une ou deux informations clé, qui peuvent potentiellement éviter des accidents.

Des gants de motards pour aider les secours

Les paires de gants pour les motards sont aussi en pleine évolution. Une nouvelle paire de gants vient de sortir et permettent de faciliter le travail des secours en cas d’accident ou de malaise. Ils sont tout à fait classiques, à un petit détail près.

À la base du gant, vous avez un petit QR code, un code barre numérique qui va, lorsqu’on le scanne, donner tout un tas d’informations sur le pilote de la moto: son identité, et surtout son dossier médical dématérialisé : son groupe sanguin, d’éventuelles maladies ou traitements en cours, les personnes à contacter. C'est aussi une innovation française signée de la part du gantier Racer ID1. Son prix tourne autour de 60 euros.