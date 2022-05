Astérix fait le plein: les parcs d'attractions espèrent une grosse saison pour remonter la pente

Pour le pont de l'Ascension, premier long week-end de pont de l'année, les touristes sont nombreux dans les parcs d'attractions et notamment au Parc Astérix. Le parc à thème, inspiré de la fameuse bande dessinée "Astérix et Obélix", a même carrément fait le plein.

Pendant ce long week-end, les Français ont envie de s'amuser, pour le plus grand bonheur des parcs d'attractions. Après deux années difficiles dues au Covid, la fréquentation a été excellente au mois d’avril, comparée à 2019, année de référence. Et la tendance à la hausse semble se confirmer pour une belle saison. C’est notamment le cas au Parc Astérix, au nord de Paris.

La queue s'étire devant l'attraction “Tonnerre 2 Zeus”, revue et corrigée. Roselyne et sa famille en sortent à peine, les cheveux décoiffés.

“Une heure et demie d’attente pour 2 minutes de grand plaisir. Ça allait très vite, ça vaut le coup”, indiquent-ils.

Ils ont adoré, alors ils passent à la caisse. Dix euros la photo petit format, au stand d'à côté. “C’est un peu cher, mais ça reste un souvenir, on ne fait pas ça tous les jours donc on voulait marquer le coup”, explique le père de famille.

Un début de saison très encourageant

Anaïs et ses deux filles, elles, sont des habituées. Elles viennent de découvrir le tout nouveau spectacle du parc: "Les plongeons de l'Olympe". “On a le pass donc on vient souvent. Cette nouvelle attraction est super, on ne s’attendait pas à ce qu’ils sautent d’aussi haut. Il y a de l'adrénaline. C’est sympa”, indique Anaïs.

Beaucoup, comme elles, sont venues s'amuser. 20.000 visiteurs ont fait le déplacement. Un peu trop pour Clément et Laura. Ils viennent de faire une photo avec Obélix. “Je ne suis pas trop pour 1h30 d’attente... On va se prendre une peluche et on va rentrer, mais tout n’est pas perdu, on a très belle photo”, relativise-t-il.

Cette fréquentation fait pourtant les affaires de David Bouvet, le directeur du parc, après deux années compliquées.

“On est très bien. C’est surprenant parce qu’on est même un peu au-dessus des chiffres de 2019. Donc, là, le démarrage de saison est plutôt positif. Par contre on attend parce que le gros de la saison arrive”, prévient-il.

Pour la première fois, les trois hôtels du parc sont déjà complets pour tout le week-end.