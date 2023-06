Avec "France Travail", le gouvernement veut parvenir au plein emploi d'ici 2027

Le gouvernement présente ce mercredi son projet de loi "pour le plein emploi", qui va donner naissance à France Travail, successeur de Pôle emploi, et mettre en place un accompagnement plus personnalisé et directif des allocataires du RSA.

Au revoir "Pôle emploi", bienvenue à "France Travail". C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, la réforme de l'opérateur public de l'emploi sera présentée ce mercredi matin en Conseil des ministres par le ministre du Travail, Olivier Dussopt.

L'objectif du gouvernement avec cette réforme est bel et bien d'atteindre le plein emploi d'ici la fin du quinquennat en 2027. Soit un taux de chômage autour de 5% en 2027 contre 7,1% actuellement.

Pour cela, il veut cibler les Français les plus éloignés du travail. Il compte donc s'appuyer sur France Travail, le successeur de Pôle emploi. Avec une promesse, des conseillers plus disponibles, un suivi plus personnalisé. À destination des chômeurs donc, mais aussi désormais des bénéficiaires du RSA, qui eux, pour continuer à percevoir leurs allocations, devront réaliser jusqu'à 20 heures d'activité par semaine. "Ni du travail gratuit, ni du bénévolat obligatoire", jure Matignon, mais plutôt de la formation et de l'immersion en entreprise.

Un coût estimé entre 2 et 2,5 milliards d'euros

Enfin, le gouvernement veut lever un des principaux freins à la reprise du travail. Pour que les parents demandeurs d'emploi arrivent plus facilement à faire garder leurs enfants. Ce seront les mairies qui devront mieux les aider.

Le rapport préfigurant la réforme a chiffré son coût "entre 2 et 2,5 milliards d'euros en cumulé jusque 2027". Le texte, qui sera d'abord examiné au Sénat début juillet, comporte deux autres volets: l'un sur le handicap qui vise à améliorer l'accès des personnes handicapées à l'emploi dans le milieu ordinaire et l'autre sur la petite enfance qui reconnaît les communes comme "autorités organisatrices" de l'accueil, avec mission de recenser les besoins, informer les familles et construire l'offre.