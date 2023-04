Pôle emploi devient France Travail: ce qui va changer pour les chômeurs et les bénéficiaires du RSA

Dans "Apolline Matin" ce jeudi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre détaille les changements qui vont accompagner la transformation de Pôle emploi en France Travail.

Le 1er janvier 2024, Pôle emploi va devenir France Travail. Quel est l’objectif? Il s’agit de rapprocher les différents services et organismes en charge des chômeurs pour qu’ils travaillent plus efficacement ensemble pour faciliter l’insertion des demandeurs d’emplois sur le marché du travail.

A savoir, d’un côté les organismes dont le rôle consiste à trouver du travail aux chômeurs (Pôle emploi, missions locales pour les jeunes, Cap emploi pour les handicapés...). De l’autre, ceux dont le rôle est de délivrer les prestations sociales à leurs bénéficiaires (départements, associations, partenaires sociaux...).

Les bénéficiaires du RSA inscrits automatiquement

Pour le demandeur d’emploi, concrètement, qu‘est-ce qui va changer? Le principal changement, pour le demandeur d’emploi, c’est qu’il s’adressera désormais à un guichet unique, avec des procédures d’inscription plus simples: formulaires pré-remplis, principe du "dites-le nous une fois"… L’idée étant que les infos circulent ensuite.

C’est surtout pour les bénéficiaires du RSA que la situation va changer. Ils seront inscrits automatiquement à France Travail. Ils ne sont que 40% aujourd’hui inscrits à Pôle emploi. Il n'aura plus qu'un seul référent France Travail, qui suivra son parcours tant au niveau de l'insertion que des prestations sociales.

Mais est-ce que ça va changer vraiment quelque chose? En 2009, déjà, selon cette même logique, Pôle emploi était né de la fusion entre l'ANPE (la recherche d'emploi) et les Assédic (le versement des allocations chômage). Le rapprochement avait buté sur de multiples problèmes techniques et informatiques et le manque de moyens. Le bon fonctionnement de France Travail sera conditionné à la formation de 100.000 conseillers Pôle emploi, d’investissements informatiques, pour 2,5 milliards d’ici 2026. C’est là que le bât risque de blesser.