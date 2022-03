Carburants: Michel-Edouard Leclerc annonce une baisse de 35 centimes sur le gasoil dès lundi

Le patron des centres Leclerc a annoncé une baisse des prix du gasoil ce vendredi matin sur RMC-BFMTV

La flambée des prix du carburant continue. Les litres d'essence Sans Plomb et Gasoil ont largement dépassé les deux euros, mais Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc a annoncé une bonne nouvelle ce vendredi. Il assure que le prix du gasoil va baisser de 35 centimes dès lundi.

"C'est un marché fou et je suis comme vous, je ne le comprends pas. J'avais annoncé la flambée des prix pour le début de la semaine et là le marché se retourne. Le marché du pétrole brut et re-perd depuis deux jours et l'Euro remonte par rapport au Dollars. Donc je vous annonce qu'il y aura une baisse effective dans les stations service à partir de lundi de 35 centimes sur le gazole", indique-t-il.