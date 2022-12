"Cette année, on s’en passera": foie gras, champagne... les ventes de produits de fête s'effondrent

Face à l'inflation qui touche aussi les produits alimentaires, les ventes de certains produits comme le champagne, le saumon ou encore le foie gras sont en forte baisse cette année.

À 48 heures du réveillon de Noël, les ventes de certains produits de fête s’effondrent. Moins 27% pour le foie gras, moins 17% pour le champagne. Esperanza a fait sa liste de course et va essayer de s’y tenir avec quelques différences par rapport aux années précédentes.

“C’est vrai que ce n’est pas comme les années précédentes. On a un peu restreint la note, mais bon, on va essayer de se tenir à la liste. On a un peu restreint les boissons aussi. On va plutôt prendre du Champomy”, indique-t-elle.