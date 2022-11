Chauffage au bois: quel montant et comment toucher la nouvelle aide de l’Etat

Une nouvelle aide pour les ménages se chauffant au mois sera accordée par l’Etat dès le 22 décembre.

Certains ménages se chauffant au bois bénéficieront d’une aide de l’Etat dès le 22 décembre. C'est une aide destinée aux 3,4 millions de ménages se chauffant avec des bûches ou des pellets. Le chauffage au bois a connu un gros succès jusqu’à l’an dernier, puisque c’est une énergie qui coutait 1,5 fois moins cher que le gaz naturel et près de 2,5 fois moins cher que le fioul. Mais comme les énergies concurrentes, le bois coûte plus cher. Pour les pellets, on est autour de 50% sur un an.

Qui pourra bénéficier de cette aide et pour quel montant? Les Français qui gagnent jusqu’à 2.260 euros pour une personne seule et jusqu’à 4.750 euros pour un couple avec deux enfants. L’aide ira de 50 euros à 200 euros.

Un coût de 230 millions d’euros

Cette mesure coûtera 230 millions d’euros aux finances publiques. C’est une aide dont les conditions sont plutôt larges. Avec le souci du gouvernement de ne pas rallonger la liste déjà longue des aides sous conditions de ressources, dont la classe moyenne se sent exclue. Le chèque énergie classique à 100 euros, c’est pour ceux qui gagnent moins de 900 euros par mois. La rallonge de 200 euros au chèque énergie, c’est pour eux aussi.

Comment ça va fonctionner? Les Français qui se chauffent au bois pourront se connecter sur le site chequeenergie.gouv.fr et rentreront un certain nombre d'informations pour vérifier qu'ils sont dans les niveaux de revenus accompagnés et qu'ils se chauffent bien au bois.