Distributeurs de billets: 8.000 points de retrait vont disparaitre

Des banques ont décidé de mutualiser leur réseau de distributeurs de billets, afin de réduire leur nombre.

BNP Paribas, SG (la nouvelle marque issue de la fusion entre Société Générale et Crédit du Nord), et le Crédit mutuel Alliance fédérale, qui possède le réseau CIC, mènent actuellement un projet de mise en commun de leurs distributeurs de billets. Ça s’appelle "Cash Services". Ne devraient subsister d’ici 2025 que 7.000 points de retrait, contre quelque 15.000 distributeurs aujourd'hui. 8.000 points de retrait vont donc disparaitre, sur les 48.000 que compte le pays.

L'objectif pour Cash Services est de limiter les retraits hors des distributeurs de sa propre banque, facturés au client au-delà d’un certain nombre. Et de réduire leurs coûts de fonctionnement: moins de distributeurs signifie moins de frais d'approvisionnement, d'entretien ou encore d'allées et venues des transporteurs de fonds.

Pas de fermeture dans les zones rurales

Ce sont les zones urbaines où cohabitent les quatre enseignes BNP Paribas, SG, Crédit Mutuel et CIC qui sont principalement concernées par cette mutualisation.

Aucun automate ne devrait être fermé dans les zones rurales et isolées. Les distributeurs Cash Services donneront la possibilité de retirer ou déposer des billets et de la monnaie, de déposer des chèques, de consulter son solde ou d'éditer un RIB.

Les Français restent parmi les plus gros utilisateurs de distributeurs de billets. D'après une étude de l'entreprise spécialisée dans les transferts d'argent Wise, ils retirent 110 euros en moyenne au distributeur, bien au-delà de la moyenne européenne, de 90 euros.