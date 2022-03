Dix propositions pour réduire la consommation de pétrole

Pour baisser la consommation de pétrole, alors que l'or noir russe pourrait bientôt ne plus être disponible, l'Agence internationale de l'énergie propose dix mesures.

L’Agence internationale de l’énergie vient de présenter un ensemble de dix mesures pour réduire la consommation de pétrole de 2,7 millions de barils par jour en quatre mois. L'équivalent de la consommation de toutes les voitures en Chine, à peu près 3% de la consommation mondiale.

Une partie de la production russe ne sera en effet plus disponible pour les marchés internationaux, qu'elle soit frappée par des sanctions (comme celles des Etats-Unis) ou tout simplement boudée par des entreprises qui se détournent volontairement de la Russie. Or, la Russie est le premier exportateur mondial devant l’Arabie saoudite.

Et comme près de 60% du pétrole mondial est consommé par le secteur des transports, l’AIE a concentré ses recommandations sur les économies qu’on peut réaliser en se déplaçant.

Moins vite sur l'autoroute, plus de télétravail...

Il suggère de baisser d'au moins 10 km/h la vitesse autorisée sur autoroute, travailler de la maison jusqu'à trois jours par semaine si possible, ou encore d'organiser des dimanches sans voiture dans les villes.

Parmi les autres mesures: baisser le prix des transports publics et encourager la marche et le recours au vélo, utiliser le train plutôt que l’avion si possible ou encore renforcer l’adoption des véhicules électriques.