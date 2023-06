Electricité: l’alerte de RTE sur la forte augmentation de la consommation

Avec la réduction des émissions de CO2 et la nécessité d’une souveraineté industrielle, les besoins en électricité vont fortement augmenter à l’horizon 2035.

RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, alerte. Nos besoins en courant vont augmenter bien plus rapidement que prévu jusqu'à présent à l’horizon 2035. La consommation annuelle d’électricité devrait être supérieure de 26 à 40% à son niveau d’aujourd’hui. En 2021, RTE ne prévoyait que 17% d’augmentation.

Cette révision s’explique par tous les bouleversements survenus depuis deux ans: la publication du programme européen "Fit for 55" qui renforce les obligations de réduction des émissions de CO2 des pays européens (-55% par rapport à 1990) et la guerre en Ukraine qui a mis en évidence la nécessité d'une souveraineté industrielle et d'une relocalisation de la production à mener de pair avec la décarbonation de ces activités.

Plus d’éolien terrestre et de solaire

Comment la France va-t-elle réussir à accroître aussi vite sa production d’électricité? C’est compliqué… Il va falloir produire rapidement plus d'électricité bas carbone, alors même que les nouveaux réacteurs nucléaires annoncés par le gouvernement ne verront pas le jour avant 2035. Avec pour objectif d'atteindre au minimum 250 TWh d'ici 2035, contre environ 120 TWh aujourd'hui, soit un doublement de la production.

L'accroissement des renouvelables passera essentiellement par l'éolien terrestre et le solaire, précise RTE. Ce sera compliqué pour l’éolien en mer, qui ne pourra prendre le relais que si la France parvient à attribuer massivement des parcs avant 2025.

Surtout, la sobriété et toutes les formes d’économie d’énergie, présentées comme une option dans le précédent rapport de 2021, sont indispensables. Et là non plus, ce n’est pas gagné.