Energie: comment économiser de l'argent au sein de sa maison?

La solution RMC du jour. Voici quelques clés pour alléger les factures d'énergies, à travers quelques gestes simples à faire à la maison.

Comment gagner peu de pouvoir d'achat ou en tout cas en limiter la perte à la maison ? Pour alléger sa facture d’énergie par exemple, il y a quelques astuces simples. Dans chaque pièce de la maison, on peut trouver des petits endroits, des petites astuces pour économiser un peu d'argent, à commencer par la chambre.

Eviter de charger son téléphone la nuit

Parce qu'avec la chaleur, en ce moment, ce n’est pas toujours facile de trouver le sommeil. La solution de facilité, c'est de brancher un climatiseur pour passer une nuit au frais. Sauf que tout ça, ça consomme de l'électricité et ça se ressent sur la facture. Un climatiseur utilisé 4h par jour pendant un mois, alourdit de plus de 15% la facture d’électricité à la fin du mois.

Alors qu'il y a d'autres solutions, plus artisanales. Suspendre un linge humide au-dessus d'un ventilateur, ça consomme de l'énergie, certes, mais 50 fois moins d'énergie qu'un climatiseur. L'autre solution c'est de bien aérer la nuit, quand il fait plus frais, sans bloquer les fenêtres.

Il faut aussi éviter de charger son téléphone pendant la nuit lorsque l’on dort. Ça va consommer de l'énergie pour rien puisque la charge va se poursuivre pour maintenir la batterie à 100% jusqu'au réveil. D'après l'Ademe, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, chaque Français dépenserait en moyenne 70 euros par an dans ces recharges nocturnes.

Bannir les appareils en veille

Direction le salon maintenant, où beaucoup d'appareil restent en veille: la télé, le micro-onde, la box internet, l'imprimante ou la machine à café. Des veilles qui représentent 10% de la facture énergétique d'un ménage d'après l'Ademe. Par exemple, une box allumée 24 heures sur 24 consomme autant qu’un petit frigo. Tous ces appareils en veille, il faut donc les éteindre complètement quand on n’en a pas besoin. On peut les brancher à une multiprise avec un interrupteur pour les couper rapidement plus facilement et économiser une centaine d’euros par an.

Entretenir son réfrigérateur

On peut en faire autant dans la cuisine. La facture va s'alléger si on entretient bien le congélateur et le réfrigérateur. Et en utilisant des couvercles sur les poêles et les casseroles, par exemple, la chaleur ne s'échappe pas et ça cuit plus vite permettant de consommer 4 fois moins d'énergie.

Privilégier les douches aux bains

Enfin dans la salle de bain aussi il y a quelques gestes à adopter. Ici la première astuce, c’est de privilégier les douches aux bains pour ceux qui ont une baignoire. Ça consomme moins d'eau, moins d'eau chaude, et donc ça coûte aussi moins cher en terme d'électricité ou de gaz. Des douches, plutôt que des bains cela peut représenter une économie de 150 euros à la fin de l'année. D'après 60 millions de consommateurs, installer un pommeau de douche à début réduit peut, en plus, permettre à une famille de 4 personne d'économiser 90 euros en eau et 60 euros en énergie par an. Enfin, l'entretien annuel de la chaudière ou du ballon d'eau chaude, peut aussi alléger la facture d'énergie de 8 à 12%...