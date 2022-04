Gaz russe: les menaces de Poutine sont "à prendre au sérieux", pour un spécialiste de l'énergie

Spécialiste des questions énergétiques, Philippe Chalmin estime qu'il faut "prendre au sérieux" les menaces d'arrêt des importations de gaz russe, même si les occidentaux ont encore "quelques semaines" pour rebondir.

La France et l'Allemagne disent se "préparer" à un potentiel arrêt des importations de gaz russe, alors que Moscou exige, à partir du 1er avril, un paiement en roubles des livraisons, ce que les Européens refusent. Invité sur RMC, Philippe Chalmin, professeur à l'université Paris Dauphine et spécialiste de l'énergie, estime qu'il "faut prendre au sérieux" cette menace, même "s'il y a toujours chez Poutine une partie de bluff".

"Très concrètement ce qu'il dit c'est que si vous voulez m'importer du gaz, vous devez me payer non pas en dollars ou en euros, [...] mais pour soutenir le rouble, il exige d'être payé en roubles, ce qui n'est pas précisé dans les contrats" rappelle-t-il, avant de poursuivre: "Dans une certaine mesure, s'il y a un point sur lequel Poutine peut nous faire mal, sans se faire mal lui-même [...] c'est en coupant les robinets d'approvisionnement de gaz et de pétrole."