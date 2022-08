Huile, pièces détachées... Chez le garagiste aussi, la facture grimpe

Fabien Borsa, d'idGarages.com, est revenu sur RMC ce lundi matin sur le dernier baromètre du comparateur de devis en ligne. Toutes les pièces et services sont concernés par l'inflation qui touche la France et le monde entier.

Tout coûte plus cher en France, et ce n'est pas la facture du garagiste qui va prouver le contraire. Le coût de la vie a augmenté de 6,1% dans l'Hexagone depuis juillet 2021, selon les chiffres définitifs de l'Insee publiés vendredi. C'est le niveau d'inflation le plus élevé depuis juillet 1985.

Un baromètre publié par le comparateur de prix idGarages.com ce week-end montre qu'en effet, tous les prix dans l'automobile augmentent en corrélation, partout en France. Fabien Borsa, directeur marketing d'idGarages.com, était l'invité de "Charles Matin" sur RMC ce lundi matin pour évoquer cette flambée plus en détails. Il prend l'exemple d'une révision classique qui coûte, en 2022, 9 euros plus cher qu'en 2021.

"Tous les prix évoluent, concède-t-il. Aujourd’hui, une révision auto coûte 265 euros en moyenne en France. L’année dernière, c’était 256 euros. Ça s’explique par les prix de matières premières qui augmentent, comme l’huile et les filtres notamment qui augmentent énormément."

Ces deux derniers produits sont en effet ceux qui ont le plus flambé depuis l'année dernière. L’huile a pris par exemple +16% cette année. Les pièces de freinage aussi avec +9%, les pièces de distribution (moteur) 12%… "Peu de pièces sont épargnées par l’inflation", résume Fabien Borsa.

Auvergne-Rhône-Alpes, région la plus chère

En termes de géographie, les garages de région parisienne étaient traditionnellement beaucoup plus chers que dans les autres régions. C'est moins le cas dorénavant.

"En raison de la concurrence et à la suite du Covid, les garagistes sont beaucoup plus vigilants sur leurs tarifs. La concurrence est accrue et la comparaison de devis en ligne permet d’être plus alerte. Cette concurrence est plus importante en région parisienne qu’en province, donc cet écart qu’il y avait avant est beaucoup moins important cette année", analyse Fabien Borsa d'idGarages.com.

Pour les prix moyens, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a connu la plus forte augmentation, la région la moins marquée par la hausse étant le Centre-Val de Loire.

Malgré ces mauvaises nouvelles, Fabien Borsa assure que les garagistes font tout de même des efforts pour réduire leurs marges et que l'augmentation du coût de la vie parvient parfois à être compensée par l'utilisation de marques distributeurs qui se développent de plus en plus, avec un bon rapport-qualité prix.

Son dernier conseil pour tenter de limiter la casse au niveau de la facture chez le garagiste: comparer les devis et regarder les avis d’utilisateurs en ligne pour voir quels garages ne jouent pas le jeu.