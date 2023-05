Inflation: les prix du traditionnel muguet du 1er-Mai en hausse

Cette année, il faut compter environ un euro de plus pour le muguet en trois brins, très symbolique du 1er-Mai. Transports et main-d'œuvre, cette augmentation est une conséquence directe de l'inflation.

Il n'échappe pas à la hausse des prix: le traditionnel muguet du 1er-Mai coûte un peu plus cher cette année. Il faut compter, en moyenne, 30 centimes de plus pour chaque brin. Main-d'œuvre, emballages et transports... De nombreux coûts ont augmenté, selon les producteurs de muguet.

Pour les consommateurs, c'est une hausse en plus. Acheter en se privant sur un autre produit, ou déroger à la tradition? Les avis sont partagés.

"J’ai hésité, vu le prix. C’est excessif. Sauf que souhaiter du bonheur aux autres, c’est essentiel donc on se privera sur autre chose", estime Véronique, qui vit à Paris. Dans la boutique où elle a acheté son muguet, les trois brins coûtent 15 euros.

Des fleuristes rognent sur leurs marges

Pour d'autres, cette somme est bien trop élevée. "Je ne l'ai pas acheté parce que je trouve que 15 euros c’est trop cher. Aussi, je connais un endroit où il est beaucoup moins cher et tout aussi beau", explique Micheline.

Les fleuristes, eux, ont peu de solutions. Soit ils augmentent les prix, soit ils rognent sur leurs marges, quand ils peuvent se le permettre.

"Ici, c'est toujours le même prix, indique Ozzy, fleuriste. On ne peut pas augmenter les prix, parce que sinon les gens n’achètent pas."

En moyenne cette année, un brin coûte entre 2 euros et 2,5 euros.