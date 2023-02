La Poste: le flop de la lettre rouge électronique, déjà en sursis

La e-lettre rouge de la Poste, lancée le 1er janvier dernier pour remplacer la lettre rouge classique n'est utilisée que 3.500 fois par jour, selon les chiffres donnés, ce mercredi, par le patron de la Poste face aux sénateurs. Un chiffre assez bas pour envisager, déjà, sa suppression.

Le 1er janvier dernier, l'opérateur postal national a mis fin au timbre rouge pour les lettres urgentes, distribuées dès le lendemain, pour le remplacer par une version dématérialisée. Elle permet d'envoyer des documents de trois feuilles maximum sur le site laposte.fr ou dans un bureau de poste, via un automate ou avec l'aide d'un postier. Cette lettre sera alors imprimée à proximité du destinataire, mise sous pli et distribuée le lendemain si elle a été envoyé avant 20 heures.

Cette sorte "d’e-mail payant", qui coûte 1,49 euro, contre 1,43 euro pour l'ancien timbre rouge, ne trouve pas son succès. Si le patron de la Poste concède que ce chiffre est décevant, Philippe Whal a aussi indiqué qu’il fallait atteindre 5.000 à 10.000 envois quotidiens pour que ce service soit pérenne. Sans quoi, une supression serait déjà envisagée.

"Soit nous trouverons 5.000 à 10.000 personnes par jour qui utiliseront ce service et on continuera de le maintenir, soit personne n’en voudra", les clients "n’en ont plus besoin et on supprimera cela", a-t-il expliqué.