Comme Airbus, Boeing estime que le nombre d’avions va doubler dans les 20 prochaines années.

Airbus et Boeing, deux constructeurs d’avions concurrents, ont la même vision de l’évolution de leur marché, alors que s’ouvre aujourd’hui à Paris le salon du Bourget, le plus grand salon mondial de l’aéronautique. Comme Airbus, Boeing voit la flotte mondiale d’avions doubler dans les 20 prochaines années: 48.575 appareils seraient en service en 2042, contre 24.500 l'an passé.

Cela nécessitera de produire, tous constructeurs confondus, 42.595 aéronefs, dont la moitié sera consacrée au remplacement des avions existant aujourd'hui, et l'autre à la croissance nette.

Le low-cost va continuer à se développer

Qui va acheter ces avions? L'Amérique du Nord absorbera 23% de ces nouveaux avions, l'Asie-Pacifique 22%, l'Eurasie 21% et la Chine à elle seule 20%. Boeing pense que les compagnies low-cost vont continuer à se développer dans les 20 prochaines années et "plus que doubler de taille", même s'il s'agira d'un rythme plus faible que lors des 20 dernières années, quand leur flotte a été multipliée par six. La demande d'avions cargo devrait également rester forte.

Et puis surtout, Boeing rappelle le lien très robuste entre trafic aérien et croissance mondiale. Et avec la croissance des 20 prochaines années, 500 millions de personnes vont accéder à la classe moyenne et seront susceptibles de voyager.