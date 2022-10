Le nombre d'embauches en forte hausse au troisième trimestre 2022

Une bonne nouvelle pour l'économie française. Entre juillet et septembre 2022, l'Urssaf a enregistré 2,6 millions de déclarations d'embauche. Un chiffre en forte hausse par rapport à l'année dernière et à l'avant Covid-19.

L'Urssaf a enregistré 2,6 millions de déclarations d'embauche entre juillet et septembre, en hausse de 3,4% par rapport au printemps précédent et de 18% par rapport au quatrième trimestre 2019 juste avant la crise liée au Covid-19.

Par type de contrat, la progression au troisième trimestre est notamment portée par les embauches en CDD de plus d'un mois, davantage que par les embauches en CDI, et ce quelle que soit la taille de l’entreprise. Les deux secteurs qui ont connu la plus forte progression de recrutements sont l’industrie et le BTP.

Les comptes de l'Unedic dans le vert

Ainsi, les comptes de l’Unedic, qui gère les comptes de l’assurance chômage, se portent très bien. Elle prévoit de finir l'année 2022 avec un excédent de 4,4 milliards d'euros, la prévision n’était que de 2,5 milliards d'euros en juin. Pour 2023 et 2024, le solde positif serait de +4,2 milliards d'euros, ce qui permettrait d'accélérer le désendettement du régime avec une dette qui atteindrait 50,8 mds en 2024.

C’est le résultat de la dynamique favorable de l’emploi et des salaires, qui dope les cotisations, de la réforme de l’assurance chômage qui va faire économiser deux milliards d'euros par an.