Logement: l’alerte du Medef sur le décalage inquiétant entre entre la construction et la demande

Le manque de logements neufs risque de s’aggraver selon Geoffroy Roux De Bézieux, le patron du Medef.

Combien de logements neufs faudrait-il construire chaque année en France? 500.000. C’est le niveau qu’il faudrait atteindre pour répondre à la demande… Sauf que depuis plusieurs décennies, la production annuelle de logements dépasse péniblement les 400.000. Et les choses continuent de dégrader. Selon le patron du Medef, Geoffroy Roux De Bézieux, le décalage entre la construction et la demande est de plus en plus inquiétant. Il estime que le nombre de logements neufs construits l’an prochain sera certainement inférieur à 300.000… Et que la France se dirige vers une véritable catastrophe en matière de logement.

Il souhaite d’ailleurs que la question du logement devienne la grande cause du quinquennat d’Emmanuel Macron. Car la pénurie de logements fait grimper les prix, surtout dans les zones tendues, avec de lourdes conséquences sur le pouvoir d’achat des ménages. Selon l’Insee, les ménages les plus modestes, qui sont généralement locataires, consacrent 32% de leurs revenus à leurs dépenses de logement. Contre seulement 14% pour les ménages les plus aisés.

Un coup de pression politique

Pour sortir de cette situation, estime le patron du Medef, il va falloir faire des choix de société. On ne peut pas, selon lui, préserver à la fois la biodiversité, ne pas densifier les centre-ville et construire des logements pour l’ensemble des Français. Pour lui, ce sont des injonctions contradictoires nuisibles à la concertation.

C’est en tout cas un coup de pression politique, qui n’intervient pas par hasard. Dans quelques jours (le 9 mai), le gouvernement doit présenter une série de propositions pour améliorer la question du logement. Elles sont issues des négociations qui ont été organisées par le CNR, le Conseil national de la refondation. Officiellement, la France compte pratiquement 4 millions de personnes mal logées.