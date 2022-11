Nous serons 69,3 millions de Français en 2044 selon l'Insee, un record

L'Insee a dévoilé une étude sur la population française. Alors que la France compte plus de 67 millions d'habitants en 2022, elle devrait compter jusqu'à 69,3 millions d'habitants en 2044 avant de baisser à 68 millions en 2070.

Nous sommes aujourd’hui 67,8 millions d’habitants en France, depuis janvier 2022. Selon l’Insee, c’est en 2044 que la population française atteindre son maximum à 69,3 millions d’habitants, avant de diminuer à un peu plus de 68 millions en 2070.

Des évolutions inégales selon les territoires

Les évolutions seront toutefois très inégales selon les régions. La population devrait continuer à croître dans le Midi, le long de la façade Atlantique, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France. Elle devrait en revanche diminuer dans le Nord, l'Est et le Centre.

La région qui gagnera le plus d’habitants sera l’Occitanie (+6,7 millions d’habitants), A l'inverse, la Normandie, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté devraient perdre plus de 10% de leur population d'ici 2070.

Outre-mer, les perspectives démographiques seraient contrastées. Dans les Antilles, la population continuerait de baisser, tandis qu’elle augmenterait vivement à Mayotte et en Guyane et dans une moindre mesure à La Réunion.

Un vieillissement inéluctable?

Dans 64 départements, plus de 30% des habitants seraient âgés de 65 ans ou plus en 2070, alors qu'aucun département n'était dans cette situation en 2018. L’immigration aussi influera les trajectoires démographiques: les régions du Sud et de l’Ouest de la France, plus attractives, parviendraient à maintenir une croissance moyenne de leurs populations grâce aux migrations internes ou internationales.

En Corse, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Bretagne, Pays de la Loire et Auvergne-Rhône-Alpes, l’excédent migratoire compenserait le déficit naturel et contribuerait à l’augmentation de la population.