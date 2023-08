"On est sur des délais de trois-quatre mois": pourquoi vendre son bien immobilier est si difficile?

Mauvaise période pour les personnes désirant vendre un bien immobilier. Entre le contexte d'inflation, et la hausse des taux d'intérêts, le nombre de ventes est en forte baisse et entre avec lui la chute des prix.

C'est une chute brutale qui s'annonce pour le marché immobilier. Le nombre de ventes devrait baisser de 15% en 2023 par rapport à l'année dernière, selon le dernier bilan chiffré du Conseil supérieur du notariat.

Avec près de 150.000 de vente en moins en un an, c'est la deuxième plus forte baisse des cinquante dernières années.

Une baisse qui s'explique en partie par un contexte global d'inflation, des taux de crédit multipliés par quatre et des conditions d'accès à l'emprunt de plus en plus difficiles. Les prix ne correspondent donc plus à la valeur du marché actuel.

Depuis deux ans, Alexandre Lemu, directeur d’une agence immobilière, constate que ses biens mettent de plus en plus longtemps à trouver preneur.

“On était sur des délais de trois semaines et là, on est plutôt sur des délais de trois-quatre mois”, indique-t-il.

Baisse de 5% sur l'année 2023

Avec des acquéreurs confrontés à un coût du crédit multiplié par quatre et une difficulté d’accéder aux emprunts, la demande immobilière baisse et entraîne avec elle les prix.

“Désormais, on a souvent tendance à dire au propriétaire que l’estimation est valable un mois et que sous un mois, il faudra réévaluer à la baisse”, explique-t-il.

Pour autant, cette baisse ne convient pas à tous les propriétaires qui attendent un bon retour sur leurs investissements dans le contexte d’inflation, qu’ils subissent eux aussi. Christophe Demerson est directeur de la publication 25 millions de propriétaires. “Tout le monde explique au propriétaire de baisser, mais je veux dire tout le monde n’avait qu’à baisser. L’argent peut aussi bien être placé dans un bien qu’à la banque, sur un compte courant”, appuie-t-il.

Sur l'ensemble de l'année 2023, des premières estimations laissent penser que les prix immobiliers devraient connaître une baisse de 5%.