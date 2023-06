"On a pris une claque": les Français ont perdu 25 m2 sur l’immobilier depuis 2020

INFO RMC. Selon une étude de Meilleurtaux.com, la baisse du pouvoir d’achat immobilier des Français représente 25 m2 en moins en trois ans et demi, dont 5 m2 depuis six mois.

La fin de l'âge d'or pour l'immobilier. C'est ce que confirme une étude Meilleurtaux.com révélée par RMC ce mardi matin. Pour le même budget, en six mois, les Français qui achètent un bien ont perdu en moyenne 5m2 dans les 20 plus grandes villes de France. Entre janvier 2020 et juin 2023, la baisse atteint 25m2 en moyenne. Saint-Etienne est la ville qui enregistre la plus forte baisse avec -10m2 en six mois (entre janvier et juin 2023), suivie par Nîmes et Le Mans avec -7m2 chacune. Car si les prix commencent tout juste à baisser, la capacité d'emprunt chute proportionnellement à l'envolée des taux d'intérêt.

"Ça baisse beaucoup dans certaines villes. On cumule deux factures, une explosion des taux d’intérêt et des prix qui finalement ne baissent pas ou juste un tout petit peu. C’est la double peine. Tous les mois, les Français perdent des m2 finançables, explique Mael Bernier, porte-parole de Meilleuxtaux.com. Les plus pénalisées, ce sont les villes de province qui étaient les moins chères avant le Covid, qui étaient assez abordables. C’est Le Mans, Angers, Le Havre, Saint-Etienne… Il y a quelques années, on disait qu’on achetait 150 m2 contre 25 m2 à Paris."

"Obligé de rogner sur une pièce, un extérieur, une localisation…"

Au Mans, les acheteurs ont perdu jusqu'à 48 m2 à budget équivalent depuis 2020. Un pouvoir d'achat immobilier qui fond comme neige à soleil. Mickael Pautonnier, agent immobilier le constate: depuis le début de l’année, à budget égal, "je dirais presque qu’on a perdu une pièce". En moyenne, au Mans, c’est 29 m2 perdus depuis un an selon l’étude de Meilleurtaux, surtout à cause des taux d’intérêt.

"Quand on pense qu’on était à moins d’1% il y a deux ans et qu’aujourd’hui on est à 3,5%, en tendant vers le 4%. On a pris une claque", confirme cet agent manceau. Et les acheteurs subissent. "Entre l’enveloppe de l’année dernière et celle d’aujourd’hui, il a perdu entre 10% et 15% de pouvoir d’achat, explique Mickael Pautonnier à propos d’un client. Il est obligé de rogner sur une pièce, un extérieur, une localisation…"

"Faire des calculs d’enveloppe précis"

Même constat pour Frédérique Frécaut, dirigeante d’une agence de bien prestigieux: "Une personne qui souhaitait acheter une très belle propriété dans le vieux Mans s’est retrouvée ennuyée alors qu’elle avait par ailleurs du patrimoine. Le financement a été difficile à obtenir. On n’avait pas absolument pas ce problème". La faute aux banques qui ne prêtent plus aussi facilement. Mais comment faire désormais pour se lancer dans un projet?

"Malheureusement, la situation pour acheter aujourd’hui n’est pas optimale mais elle est peut-être meilleure que dans quelques mois, souligne Mael Bernier. Donc pour ceux qui veulent acheter, il faut anticiper et surtout faire des calculs d’enveloppe précis. Il faut regarder avec des professionnels combien on peut emprunter et se faire une projection."