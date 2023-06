Pourquoi la situation financière des ménages français ne s'aggrave pas, malgré l'inflation

Selon le rapport annuel de l'Observatoire de l’inclusion bancaire publié ce lundi, la fragilité financière des ménages français est contenue voire recule un peu, malgré les pressions sur le pouvoir d’achat.

La Banque de France publie son rapport annuel sur l'inclusion bancaire. Et les chiffres sont encourageants. Alors que les surendettements baissent, le nombre de clients fragiles financièrement est stable et l'accès au microcrédit poursuit son développement. Selon l’étude, malgré la hausse des prix, en particulier dans l'alimentaire (+15% en un an), les budgets des ménages ne sont pas plus en difficulté.

Et pour cause, les Français se serrent la ceinture pour éviter de se retrouver dans le rouge. Ils font des sacrifices, comme le montre la consommation qui est en berne. Ils font de plus en plus appel aux dons alimentaires ou aux coups de pouce financiers. Dans les communes, les caisses d'actions sociales voient leur budget exploser de 10, 20, parfois 30%.

4 millions de personnes fragiles financièrement

C'est aussi la preuve que les dispositifs de prévention du surendettement fonctionnent, selon l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Les publics fragiles sont détectés plus tôt et mieux accompagnés, notamment grâce à la mise en place en novembre d'un numéro de téléphone unique en novembre dernier, le 3414.

L'instance reste néanmoins vigilante, car 4 millions de personnes restent fragiles financièrement. C'est toujours trop, rappelle un de ses membres. "Il existe toujours un phénomène d'inertie, le pire est peut-être devant nous", s'inquiète un autre.