Prix de l'énergie: le coup de gueule du syndicat du spectacle vivant sur RMC

DOCUMENT RMC - Le monde du spectacle, via sa fédération profesionnelle (Fesac), interpelle le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, alors que des dizaines de salles sont sous la menace d'une fermeture à cause de l'explosion des prix de l'électricité.

DOCUMENT RMC - L'inquiétude est là, et elle grandit de plus en plus. Avec des dizaines de salles de spectacle sous la menace d'une fermeture à cause des prix de l'énergie, la Fesac (Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique de l'audiovisiel et du cinéma) a envoyé une lettre au ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, afin de l'interpeller sur l'urgence de la situation.

Cette lettre est disponible à la lecture ci-dessous.

Plus d'informations à venir...