Retraites: à EDF, la grève a déjà coûté 440 millions d'euros depuis début janvier

INFO RMC. Le mouvement de contestation contre la réforme des retraites est très suivi depuis début janvier à EDF. Une grève qui a un impact très fort sur l'économie du groupe. En effet, les pertes liées au manque de production ont déjà atteint les 440 millions d'euros en moins de trois mois.

Contestant à la fois le recul de l'âge légal et la perte de leur régime spécial, les énergéticiens en grève sont très mobilisés depuis début janvier, avec une grève reconductible très suivie. Le taux de grévistes oscille entre 27% et 50% selon les jours, d'après la direction. Avec quelquefois des actions radicales et très spectaculaires, comme les coupures de courant, ou à l'inverse, les mises en gratuité pour les usagers.

Mais le vrai impact économique, ce sont les baisses de production d'électricité liées à la grève. Invisible pour le grand public, mais plus embêtant pour le géant français de l'énergie, car il doit acheter son électricité ailleurs pour compenser ces baisses. Lundi, plus de 12.000 MW ont ainsi été rendus "indisponibles" à cause du mouvement social, soit l'équivalent d'une douzaine de réacteurs.

Peu de risques de pénurie

Selon des informations de RMC, le coût total de la grève pour EDF est estimé à 440 millions d'euros depuis le début du mouvement. Ce chiffre n’est pas communiqué par le groupe, il s'agit d'une estimation calculée par Nicolas Leclerc, courtier en énergie. Sa méthode de calcul est jugée fiable par un spécialiste du secteur et une source interne à EDF.

“C’est bien une estimation qui est basée sur l’impact qu’ont pu avoir les différents mouvements sociaux sur le niveau de production d’EDF depuis le début de l’année. Et en fait, on valorise cet impact-là avec le prix sur le marché de gros à court terme. Parce que finalement la production qui n’a pas pu avoir lieu, elle doit être achetée par EDF sur les marchés. Donc on est en train d’affaiblir un soldat qui n’est déjà pas en grande forme”, indique-t-il.

Pas en grande forme, EDF, car le groupe a accusé un déficit de 18 milliards d'euros l'année dernière. La facture de la grève pourrait même être plus lourde, mais la météo douce et les efforts de sobriété des Français limitent les besoins en électricité et donc les risques de pénurie.

Le mouvement social perturbe aussi les travaux de maintenance des centrales nucléaires et retarde leur remise en service, mais seulement de quelques jours, minimise EDF.