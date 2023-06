Taxe foncière: pourquoi elle va augmenter dans une ville sur cinq

Dans "Apolline Matin" ce jeudi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre revient sur la hausse de la taxe foncière en 2023.

Les propriétaires savent maintenant précisément combien la taxe foncière va leur coûter en 2023. Le président de l'Association des maires de France (AMF), David Lisnard, a annoncé ce mercredi que 19% des communes augmenteront cette année la taxe foncière. 81% qui ne vont pas l'augmenter, évidemment, c’est une bonne nouvelle. Pour les collectivités, la taxe foncière est la principale recette fiscale depuis l’extinction de la taxe d’habitation, plus de 30 milliards d’euros. On aurait pu redouter qu’elles aient la main plus lourde…

Mais ce n’est pas pour autant que la facture ne sera pas plus lourde pour les propriétaires. Car l’étage local, c’est le deuxième étage de la taxe foncière. Le premier étage, c’est l’étage national, qui concerne toutes les villes de France. Et là, ça va faire mal.

La taxe foncière repose d’abord sur la valeur locative du logement (le loyer théorique que pourrait rapporter ce logement s’il était mis en location). Or, cette valeur locative augmente mécaniquement quand l’inflation augmente et c’est une décision de l’Etat. Et l’indice retenu indique précisément une hausse de 7,1% pour 2023, après 3,4% en 2022, sachant qu’elle atteint en moyenne 700 euros.

Des augmentations en trompe-l’œil

Parmi les villes qui vont le plus augmenter leur taux, il y a Grenoble (+25%), Metz (14%), Lyon (+9%). Et c’est à Paris qu’on atteint des records: 51% d’augmentation.

Mais attention aux trompe-l’œil. C’est à Paris que la taxe foncière augmente le plus, mais à partir d’un niveau raisonnable. Le meilleur indicateur pour mesurer si la taxe foncière est très chère ou pas, c’est de la mesurer en mois de loyer. Et là, on s’aperçoit que la taxe foncière équivaut à environ 1,6 mois de loyer à Paris. À Angers, la taxe foncière 2022, c’était 3,3 mois de loyer. A Carcassonne, 4,4 mois…