Canicule: faut-il autoriser la sieste au travail en cas de fortes chaleurs?

Face aux fortes chaleurs, l'idée de la sieste au travail fait son chemin. Mais il existe quelques règles à respecter pour une sieste efficace.

La vague de canicule qui touche le monde et notamment le pourtour méditerranéen pourrait bien remodeler les habitudes de travail. La sieste pourrait ainsi être un allié précieux face aux fortes chaleurs.

À Nîmes, dans le Gard, les travailleurs s'adaptent. Avec 34°C attendus ce jeudi, impossible de tenir le rythme sans repos, explique à RMC Xavier Donadio, qui tient un magasin de glaces: "Ceux qui ont travaillé le matin partent se reposer vers 13h pour revenir plus tard le soir. Il faut se reposer, on a des horaires décalés, c'est important de pouvoir récupérer sur la sieste".

Mais dans certains métiers, faire la sieste pendant les heures chaudes, c'est plus compliqué. C'est notamment ce que constate Julien Roussel, patron d’un café: "Quand on est fermé, il y a quand même beaucoup de touristes à Nîmes. Les gens qui visitent, ce n'est pas leur problème".

Des gains de productivité

Lorsqu’il fait chaud, la productivité des travailleurs baisse de 1,5 point par degré supplémentaire au-delà de 15 degrés, selon un rapport du Massachussetts Institute of Technology (MIT). Une étude de la Nasa démontre parallèlement un gain de productivité de l’ordre de 35% pour les sujets pratiquant régulièrement une sieste de 15-20 minutes.

"Toutes les études scientifiques montrent que la sieste est vraiment bénéfique pour une meilleure mémorisation, dans une société où on est manque de sommeil", maintient ce jeudi sur RMC et RMC Story Maxime Elbaz, docteur en neurosciences et spécialiste du sommeil.

Un café avant la sieste pour un effet boost au réveil

Selon une étude publiée en début d’année, deux Français sur trois estiment que le manque de sommeil a des conséquences néfastes sur leur travail. "Ce manque de sommeil a des répercussions, on se sent fatigué, on pique du nez et c'est le moment de faire la sieste", ajoute le praticien, qui explique qu'il y a deux creux physiologiques, entre 2 et 5h du matin et entre 13 et 15h avec "l'effet de la digestion".

"C'est donc le moment de faire la sieste, c'est physiologique mais on n'a pas encore cette culture en France contrairement à l'Espagne, la Chine ou le Japon", déplore Maxime Elbaz

Mais pour faire une sieste efficace, il y a quelques règles à respecter. La première, ne pas trop dormir: "Une sieste efficace, c'est entre 15 et 20 minutes, dans un lieu calme, allongé et dans l'obscurité", précise le docteur en neurosciences qui conseille également de prendre un double expresso avant la sieste "qui aura un effet 'boost' trente minutes après, juste à la fin".

En Allemagne, face à l'épisode caniculaire que connaît une partie du pays, un groupe de santé publique recommande de changer les habitudes et de s'adapter... Le ministre de la Santé Karl Lauterbach estime que l’idée est intéressante mais que c'est aux salariés et aux entreprises de s’organiser entre eux. Le patronat allemand assure ne pas être hostile à l'idée.