Emmanuel Macron hué et interpellé par des manifestants lors d'un bain de foule en Alsace

Le président de la République Emmanuel Macron a été hué par des manifestants à l'occasion d'un bain de foule à Sélestat en Alsace, l'une de ses premières sorties publiques depuis la promulgation de la loi pour la réforme des retraites.

Après la visite d'une usine de bois à Muttersholtz (Bas-Rhin), le président de la République Emmanuel Macron était à Sélestat pour un bain de foule. Le chef de l'État s'y est fait copieusement hué tandis que des manifestants ont scandé "Macron démission".

Il a été interpellé par plusieurs manifestants: "On n'en veut pas de ta retraite!", lui a lancé un premier, avant qu'un autre ne dénonce "un gouvernement corrompu". "Vous nourrissez des idées qui ne sont pas justes", lui a répondu le chef de l'Etat.

"Je ne demande pas aux gens de prendre les décisions difficiles à ma place"

"On vous demande une chose, c'est un signe d'apaisement et on ne le voit pas", lui a lancé une responsable syndicale locale, dénonçant ses actions "délétères pour le pays" et s'inquiétant de la pénibilité.

"Je ne demande pas aux gens de prendre les décisions difficiles à ma place", lui a répondu Emmanuel Macron , tandis que la foule chantait une chanson hostile au président de la République.

Juste avant, le chef de l'Etat a estimé que ce n'étaient pas les casseroles qui faisaient "avancer la France", après avoir été accueilli par des manifestants tambourinant sur des casseroles à Mutterscholtz. "Je n'ai pas le droit de m'arrêter", a-t-il ajouté alors que ses récents déplacements ont tous été chahutés par des opposants à sa réforme des retraites.