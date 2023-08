Emploi: le taux de chômage quasiment stable à 7,2%, un niveau qui s'annonce difficile à enfoncer

Au deuxième trimestre de l'année 2023, le taux de chômeurs parmi la population active stagne à 7,2%. En l'espace d'un an, ce taux a donc baissé de 0,2% et jette un doute sur l'objectif du plein emploi.

Le taux de chômage est resté quasiment stable en France (hors Mayotte) au deuxième trimestre, à 7,2% de la population active. Il semble avoir atteint un palier qui va être difficile à franchir à court terme dans un contexte de ralentissement des créations d'emplois.

Selon les chiffres publiés vendredi par l'Insee, le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du travail (BIT) a progressé de 20.000 à 2,2 millions de personnes, soit une hausse de 0,1 point du taux de chômage après une baisse de 0,1 point au trimestre précédent.

Certes, ce taux "demeure très proche de son plus bas niveau mesuré depuis le deuxième trimestre 1982 (7,1%)", rappelle l'institut. Mais, depuis un an, il n'a baissé que de 0,2 point.

"On a une tendance à la stabilité, comme le prévoyait notre dernière note de conjoncture en juin qui tablait sur un taux de chômage inchangé à 7,1% toute l'année 2023", commente Yves Jauneau, chef de la division synthèse et conjoncture du marché du travail de l'Insee.

"On retrouve cette stabilité ce trimestre sur les principaux indicateurs du marché du travail", souligne Yves Jauneau. Selon l'estimation provisoire de l'Insee publiée le 4 août, il n'y a ainsi eu que 19.700 créations nettes d'emplois dans le privé ce trimestre (+0,1%), contre 86.800 (+0,4%) au premier trimestre.

Autre indicateur, le nombre d'inscrits à Pôle emploi sans activité (catégorie A) est resté lui aussi stable, autour des trois millions de chômeurs.

"C'est cohérent, on a atteint un point bas dans la baisse du chômage, on est sur une forme de plateau", renchérit Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).