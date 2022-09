Inflation: la CGT du secteur de l'énergie appelle à une grève nationale ce mardi

Pour lutter en faveur du pouvoir d'achat des salariés du secteur de l'énergie, des arrêts de travail et actions coup de poing pourraient avoir lieu ce mardi.

Le sujet de l'énergie est brûlant dans le contexte de flambée des prix actuelle. La CGT du secteur a, dans ce cadre, appelé à une grève nationale ce mardi, pour défendre le pouvoir d'achat des salariés et "combler l'inflation", alors qu'une réunion sur ce sujet est prévue ce jour-là entre représentants du patronat et représentants des salariés.

La CGT réclame "des mesures à la hauteur de l'inflation glissante, qui viennent aider l'ensemble des travailleurs et pas qu'une partie d'entre eux", a indiqué à l'AFP Fabrice Coudour, secrétaire fédéral de la FNME-CGT. Cette journée d'action est la reprise d'un bras de fer au long cours entre le patronat et les salariés du secteur, dont les syndicats représentatifs réclament depuis des mois un "rattrapage" de l'écart entre le salaire national de base et l'inflation.

L'ensemble de ces syndicats avait rejeté en juillet une proposition d'augmentation de 1% du salaire national de base. "Il faut un effort des employeurs qui puisse combler l'inflation tout de suite par des éléments mensuels pérennes et identiques pour tous les salariés", a déclaré Fabrice Coudour. Il ne prévoyait pas forcément "de l'action dure" mais des assemblées générales de grévistes et des arrêts de travail.

Actions coup de poing chez les travailleurs du gaz ?

Du côté du gaz, le ton pourrait toutefois être un peu plus musclé, compte tenu des "belles avancées" obtenues par les salariés de Storengy, filiale d'Engie, au terme d'un mois de grève et de blocages des sites de stockage cet été, selon Fabrice Coudour.

Une situation dont sont conscientes les directions des entreprises gazières, dans un contexte de persistance des craintes sur l'approvisionnement énergétique du pays avant l'hiver, selon Frédéric Ben, responsable du secteur gaz à la FNME-CGT.

Elles "ont commencé à faire des propositions la semaine dernière, afin de répondre aux attentes des salariés quant à la prise en compte de l'inflation", qui se traduiraient par des augmentations du salaire national de base, "cumulées à une prime Macron, comprise entre 500 et 600 euros selon les entreprises", a indiqué Frédéric Ben à l'AFP.

S'il prévoit des "actions coup de poing" ici et là, notamment chez GRT-Gaz, M. Ben écarte a priori des risques de coupures: "on ne veut pas se mettre les usagers à dos, on veut garder l'opinion publique avec nous", a-t-il conclu.