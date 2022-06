Lundi de Pentecôte: qui travaille et pourquoi?

Ce lundi de Pentecôte, une partie des salariés français sont invités à travailler malgré le caractère férié du jour. Un moyen de financer des actions en faveur des personnes âgées.

Alain Decroix est le patron d’une dizaine de salariés. Dans son entreprise d’expertise comptable, c’est tous les ans pareil, la journée de solidarité, c’est le lundi de Pentecôte. "C'est beaucoup plus facile à gérer d'une année sur l'autre. Ça donne à chacun une égalité sur l'autre", assure-t-il à RMC. Même si cette journée est obligatoire, pour lui, c’est un acte citoyen, qui a aussi quelques avantages: "Avec les ponts, on revient d'un mois en général pauvre en travail".

Si le lundi de Pentecôte est bel et bien un jour férié pour tout le monde, c’est le code du travail qui le définit ainsi, il n'est pas pour autant un jour chômé. Tout dépend des entreprises donc. On peut travailler normalement, parfois même être mieux payé. Mais les patrons comme Alain Decroix peuvent aussi désigner ce lundi là comme “journée de solidarité”, pour financer l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Travailler le lundi de Pentecôte, cela arrange bien Jérôme, employé d'Alain Decroix qui croule sous les dossiers à cette période de l'année: "Il y a les impôts sur le revenu et aussi les derniers bilans". En fait, il n’a jamais connu un lundi de Pentecôte non-travaillé: "Je trouve ça bien de participer et ça ne demande pas particulièrement un effort, on le fait, tout simplement", assure-t-il.

Crispation

Dans ce cabinet, tout le monde est logé à la même enseigne mais, ailleurs, la journée de solidarité, c’est un peu à la carte, au bon vouloir de chaque entreprise. Alain Martinez, président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) du Val-de-Marne, aimerait que cette journée de solidarité soit un peu plus encadrée. "Les négociations que le chef d'entreprise va avoir avec les salariés par rapport à cette journée, c'est une crispation supplémentaire. Cela manque un peu de clarification", déplore-t-il.

Côté administration, les bureaux de la Caf, de la Sécu ou des impôts sont fermés ce lundi. Les bureaux de poste, eux aussi, sont portes closes. En revanche, de nombreux supermarchés et grands magasins seront ouverts. En 2021, la journée de solidarité a permis de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapés à hauteur de 3 milliards d’euros.