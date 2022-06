Législatives: Manuel Valls battu dès le premier tour

Manuel Valls a annoncé sa défaite au premier tour des élections législatives dans la 5e circonscription des Français de l’étranger. Dans la foulée, le candidat malheureux à la mairie de Barcelone a supprimé son compte sur Twitter.

Retour raté pour Manuel Valls. L'ancien Premier ministre, investi comme candidat par la majorité dans la 5e circonscription des Français de l’étranger, qui votaient une semaine avant ceux de France, a annoncé sa défaite sur Twitter dès le premier tour ce dimanche soir.

"Je ne peux pas ignorer mon score et le fait que ma candidature n'a pas convaincu", a-t-il écrit sur son compte Twitter. Quelques minutes avant de fermer son compte Twitter, il a écrit un autre message laissant le flou sur son avenir politique: "Il m'appartient publiquement d'en tirer les conséquences".

À gauche on se réjouit de cette défaite: "Adios Manuel Valls", a lancé le maire EE-LV de Grenoble Eric Piolle. "Bon débarras", a renchéri le député Insoumis Adrien Quatennens tandis que Mathilde Panot, également députée Insoumise, a salué une nouvelle qui fait "plaisir".

"Ma famille avait investi quelqu'un qui n'était pas capable de gagner"

La candidature de Manuel Valls dans cette circonscription regroupant notamment l'Espagne et le Portugal avait surpris au sein même de la majorité. D'abord parce que le fief politique de Manuel Valls se trouvait en Essonne et surtout que dans cette circonscription, le député sortant, Stéphane Vojetta, était déjà issu des rangs de La République en Marche.

"Ça prouve que ma famille avait investi quelqu'un qui n'était pas capable de gagner", s'est-il félicité dans la foulée, attendant désormais le soutien des marcheurs pour le second tour. Et selon nos informations, il devrait obtenir gain de cause puisque la coalition "Ensemble!" va appeler à voter pour Stéphane Vojetta. Manuel Valls lui, appelle à faire "barrage à la Nupes" sans donner de soutien clair au député sortant.