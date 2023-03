Grève RATP contre la réforme des retraites: trafic perturbé sur le RER le 12 mars

En raison de la grève contre la réforme des retraites à la RATP, le trafic sera encore très perturbé sur le RER A et perturbé sur le RER B ce dimanche.

La grève contre la réforme des retraites va encore toucher le trafic des RER A et B ce dimanche à Paris et en région parisienne. La RATP indique que le trafic sera "très perturbé" sur le RER A (1 train sur 3) et "perturbé" (2 trains sur 3) sur le RER B ce dimanche, en raison de la grève. Le trafic sera normal dans le métro (quasi normal sur la ligne 13), les bus et les tramways. A noter qu'en raison de travaux, la ligne 9 du métro sera fermée toute la journée et la 14 jusqu'à 16h.

Le RER B encore impacté le 13 mars

La RATP prévoit également que le trafic reste perturbé sur le RER B ce lundi. "Pour la journée du lundi 13 mars, le trafic sera quasi normal sur le Métro et sur la ligne A du RER. Le trafic sera perturbé sur la ligne B avec en moyenne 2 trains sur 3 et l’interconnexion maintenue à Gare du Nord", indique la régie parisienne des transports.

Comme indiqué par RMC en milieu de semaine, les syndicats de la RATP (CGT, FO, UNSA, CFE-CGC, Solidaires et CFDT) appelleront à la grève pour la prochaine journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites, le 15 mars.