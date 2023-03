Marseille, Rouen, Le Havre, La Rochelle... Les grands ports français bloqués par des grévistes

Dans le cadre de la contestation de la réforme des retraites souhaitée par le gouvernement, de nombreux grands ports français sont bloqués dans le cadre d'une opération "ports morts" lancée par les syndicats.

Les ports de France au ralenti ce mercredi 8 mars. Ceux de Marseille-Fos, du Havre et de Rouen, ou encore La Rochelle sont bloqués mercredi par une opération "ports morts" contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. A Marseille, "tous les accès au Grand Port maritime", qui s'étend sur une surface équivalente à la ville de Paris, sont bloqués, a affirmé à l'AFP Pascal Galéoté, représentant CGT des agents portuaires du Grand Port maritime de Marseille (GPMM) et de Fluxel (opérateur des terminaux pétroliers de Fos et Lavéra).

Il y a "des piquets de grève un peu partout", a-t-il ajouté, assurant que le blocage durerait "toute la journée" et que rien ne sortirait des deux terminaux pétroliers. Que ce soit chez les agents portuaires ou les dockers, on comptait "100% de grévistes", ont indiqué plusieurs sources syndicales CGT.

A Rouen, "environ 300 dockers, portuaires et territoriaux, organisent le blocage de la zone portuaire via 11 points de blocage qui seront tenus jusqu’à 15h00. Nous laissons passer les véhicules légers, mais pas les camions", a déclaré à l'AFP Yann Mallet, secrétaire général de la CGT dockers de Rouen.

S'étirant sur 15 km, le port de Rouen, qui emploie aujourd'hui plus de 18.000 personnes des docks aux usines de transformation aux alentours, est le premier port céréalier d'Europe. Gérald Le Corre, de l'union départementale CGT, a précisé que "une grande partie de la zone portuaire est paralysée."



Le port du Havre, premier de France pour les conteneurs, est bloqué lui depuis 6h00 selon un tract diffusé sur le site de la CGT portuaire. Les zones industrielles des deux villes normandes étaient également bloquées très tôt mercredi, a précisé le syndicat.





Selon la préfecture de la Seine-Maritime, "l'opération a démarré vers 5h30 à Rouen avec un accès coupé à Rubis terminal (distribution de produits pétroliers) et vers 6h00 au Havre où l'accès à la zone industrielle portuaire est bloqué, perturbant à la fois la circulation et l'activité commerciale du port, sans incidents".



La police nationale tente de "fluidifier au maximum la circulation" autour de ces deux opérations "annoncées pour durer jusque vers 15h00".



A Brest, une cinquantaine de dockers et de grutiers bloquent le port de marchandises et de denrées agricoles, sous la pluie, a constaté un journaliste de l’AFP mercredi matin.