"C'est un premier avertissement": les électriciens en grève vont multiplier les coupures de courant

La CGT Energie a promis que les coupures de courant allaient se poursuivre. Les grévistes promettent des opérations ciblées, notamment envers les députés et les industriels. Enedis a indiqué qu'elle porterait plainte contre ces actes de malveillance.

On parle beaucoup des raffineries qui se sont mises en grève reconductible pour protester contre la réforme des retraites. Un autre secteur veut marquer les esprits: les électriciens. Mardi, 4.000 clients étaient privés d'électricité dans le Nord. Des coupures d'électricité, comme arme de lutte contre la réforme, qui frappaient aussi certaines grandes surfaces.

Et ils le promettent, ces actions vont durer dans les prochains jours, car c'est dans le rapport de force qu'ils espèrent se faire entendre. Une stratégie radicale mais complètement assumée par les électriciens.

“Ça va marquer les esprits et puis ça va continuer surtout. Ce n’est qu’un début, c’est un premier avertissement. Les électriciens-gaziers sont en colère”, indique Frédéric Probel, responsable CGT Énergie à Bagneux.

Et ils ne craignent pas d'être mal vus par la population, car les coupures sont symboliques. Exemple à Annonay, en Ardèche, où 2.000 foyers ont été coupés d'électricité parce qu'il s'agit du fief d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, en première ligne sur la réforme. “Pour l’instant, on n’emmerde pas la population en fait. On va faire des coupures ciblées. On va couper les députés, les industriels, on va couper les gens qui méritent”, appuie-t-il.

De l'électricité gratuite?

Parmi les prochaines opérations, il y en aura aussi des positives. L'électricité sera parfois rendue gratuite, explique Salim Kamallah. Mais les coupures vont perdurer.

“Ça doit continuer. On nous demande de faire deux ans de plus au travail. On va bien trouver un petit peu de temps pour s’occuper de cette réforme et la faire retirer”, assure-t-il.

Enedis promet de porter plainte contre ces actes de malveillance.