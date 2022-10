Covid-19: la huitième vague se stabilise

En cours depuis début septembre, la huitième vague de Covid-19 semble se stabiliser selon les derniers chiffres de Santé Publique France.

La vague actuelle de Covid-19 en France, en cours depuis début septembre, commence à se stabiliser, ont annoncé jeudi les autorités sanitaires, même si les hospitalisations et décès poursuivent leur hausse. La semaine dernière, "le taux d'incidence s'est stabilisé au niveau national", a résumé l'agence Santé publique France, dans son bilan hebdomadaire.

- 5.000 contaminations en une semaine

Les nouvelles contaminations ne progressent donc plus d'une semaine à l'autre, comme c'était le cas depuis plusieurs semaines, la vague actuelle ayant été favorisée par le contexte de rentrée à la sortie de l'été. Selon les chiffres les plus à jour, ceux de mercredi, un peu plus de 63.000 contaminations ont été recensées, contre presque 68.000 une semaine plus tôt.

Toutefois, cette stabilisation est encore trop précoce pour se traduire dans les hospitalisations et décès qui restent en hausse. Dans la semaine du 10 au 16 octobre, 390 personnes sont décédées à cause du Covid dans les hôpitaux ou autres établissements de santé, contre 318 la semaine précédente.

Taux d'incidence en hausse chez les plus de 60 ans

Par ailleurs, l'accalmie des contaminations n'est pas générale et le taux d'incidence reste "en augmentation chez les plus âgés", les plus à risque de forme grave. Les plus de 60 ans, ainsi que d'autres catégories à risque, sont depuis octobre encouragés à recevoir une dose de rappel, alors qu'arrive en pharmacie une nouvelle génération de vaccins adaptés aux variants actuels du Covid.

Mais cette campagne de vaccination ne rencontre actuellement qu'un timide succès, alors que menace aussi la perspective d'une épidémie de grippe saisonnière ces prochains mois. Les autorités sanitaires encouragent vivement les personnes à risque à recevoir les deux vaccins, si possible à la même occasion.