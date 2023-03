Retraites: la CGT coupe l'électricité au Stade de France et au chantier du village olympique

Des grévistes contre la réforme des retraites ont coupé le courant ce jeudi au Stade de France et au chantier du village olympique, à Saint-Denis.

Mobilisés contre la réforme des retraites, des agents du secteur du gaz et de l'électricité ont coupé ce jeudi le courant du Stade de France et du chantier du village olympique à Saint-Denis, a annoncé le syndicat CGT à des journalistes sur place.

"L'action a privé d'énergie le village olympique, le quartier au niveau zone commerciale, des data centers et aussi le Stade de France", a déclaré Sébastien Menesplier, secrétaire général de la CGT énergie.

"Face à un gouvernement droit dans ses bottes, nous sommes nous aussi droits dans nos bottes (...) J'en appelle à la responsabilité du gouvernement et du président de la République: retirez votre réforme et les électriciens et les gaziers reprendront le travail pour le service public et l'intérêt général", a-t-il ajouté.

300 agents présents

Environ trois cents agents étaient présents pour cette action, dont certains, cagoulés, ont levé les bras et allumé des fumigènes pour camoufler ceux qui ont coupé le courant et les mettre ainsi à l'abri des regards et des caméras.