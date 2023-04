Saint-Etienne: les éboueurs en grève depuis 12 jours contre la dégradation des conditions de travail

Les poubelles de Saint-Etienne débordent. Les éboueurs de la ville sont en grève depuis 12 jours. Ils protestent à la fois contre la réforme des retraites, mais aussi contre la dégradation de leurs conditions de travail.

Les déchets s'entassent à Saint-Etienne. Une partie des éboueurs de la métropole sont en grève depuis 12 jours désormais contre la dégradation de leurs conditions de travail, mais aussi contre la réforme des retraites.

Dans le centre-ville, les poubelles débordent. Sur les trottoirs, Odile zigzague entre les déchets.

“C’est des amoncellements de poubelles et puis il y a les odeurs qui vont avec. Heureusement, je me suis parfumée", ironise-t-elle.

Conditions de travail, précarité, pénibilité et réforme des retraites sont au cœur des revendications des grévistes, qui ne sont pas forcément soutenus par les Stéphanois. “Moi, je trouve qu’ils exagèrent parce que ce n’est peut-être pas les plus mal lotis”, assure une retraitée.

Un sentiment loin d’être partagé par Nordine, éboueur depuis 15 ans. Il ne se voit pas du tout aller jusqu’à 64 ans. “On souffre surtout au niveau des articulations et puis au niveau mental aussi parce que quand on travaille 365 jours par an, qu’il neige, qui vente, qu’il y ait des orages, nous on est là”, indique-t-il.

Grève illimitée

Profiter de la réforme des retraites pour faire passer d’autres demandes, une stratégie assumée par la CGT.

“On peut considérer ça comme opportuniste, mais en soit, c’est le même combat. On met en avant nos conditions de travail, l’insalubrité, et le temps de travail que ce soit tout au long de la journée, ou tout au long d’une carrière, jusqu'à la retraite”, explique Fabrice Garde, éboueur.

Pour l’instant, les négociations avec la métropole sont au point mort. Mardi, la grève a été reconduite pour une durée illimitée.