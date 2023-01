Semaine de quatre jours: quel bilan pour les premières expérimentations en France ?

Travailler moins pour gagner moins ou travailler autant sur une durée plus courte: deux solutions pour équilibrer vie personnelle et vie professionnelle. La semaine de quatre jours est de plus en plus testée en France. Avec quel bilan ?

Plus d'un salarié sur trois serait prêt à travailler moins pour gagner moins et baisser son salaire de 5% contre une semaine de quatre jours. Tel est le résultat dévoilé par une étude du groupe Manpower. D’après le président du groupe Manpower, de plus en plus de Français cherchent un meilleur équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle:

"Les candidats ont le choix, et puis après chacun arbitre. On avait sans doute tendance à penser que la rémunération était l’élément important. Il faut plutôt voir cela comme un équilibre qui se rétablit. Les gens sont prêts à faire un effort financier", explique-t-il.

Une étude confirmée par celle de l'Ifop pour la Fondation Jean Jaurès, sortie lundi dernier, 61 % des salariés en France préfèrent gagner moins d’argent, mais avoir plus de temps libre. Ils étaient 38 % en 2008.

La grande rupture qui provoque ce changement, c'est la crise sanitaire comme l'a confirmé Céline Marty, philosophe du travail, invitée de la Matinale Week-End de RMC. Pour elle, les Français souhaitent "avoir un autre rapport au travail et y passer moins de temps" et "avoir un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle".

"Le Covid, le confinement, a permis aux gens de mettre leur vie en pause, où on a un rythme effréné. Ça nous a donné l'occasion de réfléchir sur notre rythme et de se rendre compte qu'il était peut-être trop intense. La roue du Hamster s'est arrêtée et on ne veut pas la reprendre à l'identique."

Un rythme effréné d'autant plus que selon le groupe privé d’assurance maladie londonien Bupa, les chefs d’entreprise français sont les plus grands adeptes de "binge-working", ou l'accumulation de longues heures de travail sans faire de pauses, au monde.

Des expérimentations

Déjà plus de 400 entreprises ont adopté la semaine de quatre jours en France, un chiffre en croissance constante depuis la crise sanitaire. Chez Sénave, société de menuiserie basé à Roncq (Nord), la décision a été prise en octobre dernier, après un an de réflexion. La semaine de quatre jours y a été adoptée, sans perte de salaire et son gérant Morgan Tognarini pense qu'il "ne reviendra pas en arrière."

"Les salariés font le même nombre d'heure sur la semaine mais sur quatre jours au lieu de cinq. Une heure et demie de plus par jour ce n'est pas beaucoup surtout quand on a une journée complète de repos en plus", explique-t-il.

Pour lui, le gros avantage "est plus pour les salariés que l'entreprise": "L'entreprise ne va pas faire plus en termes de productivité, mais par contre en termes de qualité, d'ambiance, il y a vraiment une différence."

"Équilibrer vie professionnelle et vie personnelle"

"Welcome to the jungle", entreprise de recrutement en ligne à Paris, a adopté la semaine de quatre jours en 2019: "On voulait créer du temps pour nos collaborateurs toutes les semaines" explique la DRH, Noëlla Gavier. Mais lors de sa mise en place, quelques salariés se sont inquiétés: "Il y a eu un peu le stress, comment la semaine de cinq jours déjà bien occupée, je vais réussir à la compacter en quatre jours. Comment réussir les objectifs? Réussir à rencontre autant de clients? Signer autant de contrats commerciaux. C'est l'organisation, la méthode, revoir les méthodes de travail et le temps qu'on alloue à nos sujets" juge la DRH.

Avoir plus de temps pour elle, c'est ce qui a séduit Leslie Malem. Cette jeune maman est chargée du recrutement depuis trois mois dans cette entreprise et explique avoir été "tiraillée entre l'envie d'avoir un quotidien professionnel challengeant et passer plus de temps avec (son) fils d'avoir des moments pour (elle)."

"J'avais l'impression de tout le temps de courir. La semaine de quatre jours me permet d'améliorer considérablement l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle" explique-t-elle.

Surtout, le temps de travail est mieux géré. C'est en tout cas ce que pense Adrien, directeur commercial dans la même entreprise: "Ça nécessite que le temps de travail soit plus focalisé, structuré. Donc la planification avec quelques semaines, quelques mois d'avance est fondamental." Chez "Welcome to the jungle", 93% des salariés se disent satisfaits de ce mode de travail.