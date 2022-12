De plus en plus d’entreprises réfléchissent à mettre en place la semaine de quatre jours

Selon le cabinet Alixio, le nombre d'entreprises qui songent à mettre en place la semaine de quatre jours ne cesse d'augmenter et atteint 12%.

Le nombre d’entreprises qui songent à mettre en place la semaine de quatre jours ne cesse d’augmenter. Selon le cabinet Alixio, elles sont aujourd’hui 12% en France à envisager de réduire la semaine de travail d’une journée et 40% des entreprises américaines suivies par EY l’ont fait ou vont le faire.

64% des Français favorables

Il s'agit de travailler 35 heures sur quatre jours, tout en gagnant le même salaire puisqu’il n’y a pas de réduction du temps de travail. Pour définir le jour chômé, certaines entreprises laissent leurs salariés choisir entre deux jours (par exemple le mercredi et le vendredi), d'autres ont choisi le même jour de repos pour l'ensemble des salariés.

Selon une étude du cabinet de RH ADP, 64% des Français seraient plutôt favorables à la semaine de quatre jours. Ceux qui y sont déjà passés y voient globalement des avantages: ils estiment qu'ils sont plus performants, que leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle est meilleur, qu’ils économisent sur les frais de transport. C’est par contre plus de stresse, les jours de travail.

Un changement qui prend du temps

Du côté des entreprises, le constat est positif: les employeurs s'y retrouvent en termes de gain de productivité, très variable selon les études mais toujours positifs (5 à 40 %), de bien-être des salariés, qu’il est plus facile de fidéliser, mais aussi en terme d’image de marque.

Mais ce changement ne se fait pas d’un claquement de doigts: il faut entre deux et six mois pour que tout le monde s’adapte selon la taille de l’entreprise. Les formations en gestion de temps et priorisation des tâches sont les bienvenues. Une petite entreprise (de type start-up) aura du mal à jongler avec un effectif faible et une charge de travail importante, et une grande entreprise sera confrontée à un travail colossal pour revoir son organisation.