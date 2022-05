En plein Festival de Cannes, le Centre national de la cinématographie et de l’image animée publie des chiffres alarmants sur le désamour croissant entre les Français et le cinéma. Une autre conséquence du Covid-19.

Un Français sur deux a perdu l’habitude d’aller au cinéma. C’est un chiffre qui tombe mal en plein Festival de Cannes et sans doute redouté par tous les professionnels présents là-bas.

Malgré la réouverture de toutes les salles de cinéma depuis un an, la fin du port du masque obligatoire en mars dernier, le retour des blockbusters américains, la fréquentation des salles de cinéma françaises est toujours en berne avec -25% de fréquentation par rapport à 2021 et -55% par rapport à 2019.

2022, l'année de la démission

Après une année 2020 catastrophique, une année 2021 atypique, l’année 2022 pourrait-elle être celle de la démission. Le Centre national de la cinématographie et de l’image animée (CNC), publie une étude au titre très évocateur: "Pourquoi les Français vont-ils moins souvent au cinéma?". La profession ne prévoit pas de sursaut et n’imagine plus battre de nouveau les records des films à plus de 200 millions d’entrées en salle au niveau mondial. Quelque chose est cassé par rapport à l’âge d’or.

"48 % des Français déclarent être revenus moins souvent ou plus du tout au cinéma depuis la réouverture des salles le 19 mai 2021", selon l’étude du CNC.

Les ­publics les plus jeunes et les plus âgés ont retrouvé en partie le ­chemin des salles obscures. Mais pas les 25-34 ans dont le recul de fréquentation est de 64 % en 2021 et les salles ont en fait perdu ¼ de leurs spectateurs.

Une tendance de fond

Cette mauvaise passe ressemble plus à vraie tendance de fond, avec des raisons conjoncturelles mais surtout structurelles. 38 % des français boudent donc les salles, parce qu’ils ont perdu l’habitude d’y aller. Deux années de confinement et l’utilisation intensive des plateformes de streaming ­vidéo (Netflix, Amazon Prime ou Disney+) ont changé les habitudes.

Il y aussi le prix du billet qui entre en compte pour 36% des personnes interrogées. Selon les chiffres 2021 du CNC, le prix moyen d’un ticket de cinéma est passé de 6,65 euros en 2020 à 7,09 euros en 2021 soit une hausse de 6,6 %, quand on a une carte d'abonnement. Sinon c’est 15 euros, un chiffre qui reste prohibitif pour de nombreuses personnes.

Le chiffre le plus difficile à accepter pour la profession, c'est peut-être celui-ci: 23 % des Français ne vont plus au cinéma par "manque d’intérêt pour les films proposés". C’est la première fois que le CNC, avoue que l’offre de films n’est plus aussi attrayante.

Les films font trois voire cinq fois moins d’entrées qu’attendu. Le blockbuster "Notre-Dame brûle" et ses 30 millions d'euros de budget n'a fait que 800.000 spectateurs. Le public veut des expériences nouvelles, des films plus immersifs et beaucoup préfèrent le confort de leur canapé.