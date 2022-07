Vacances d'été: les touristes se ruent sur les billets de train cette année

Selon la SNCF, plus de 14 millions de billets longue distance ont déjà été vendus pour juillet-août. Des ventes en forte augmentation après deux années difficiles à cause de l'épidémie de Covid-19.

Après des années 2020 et 2021 difficiles à cause du Covid, cet été 2022 s'annonce comme historique pour la fréquentation des trains.

Selon les derniers chiffres de la SNCF, plus de 14 millions de billets longue distance ont été vendus pour juillet-août. Rien que sur la semaine écoulée, la SNCF dit avoir écoulé 1,5 million de billets. Dans les TER, la fréquentation occasionnelle et en week-end, en mai et juin, est elle aussi en hausse de près de plus 20% par rapport à 2019.

Mais comment s’explique cet engouement pour le train? La première explication, la forte envie de voyager des Français. 74% ont l’intention de partir en vacances cet été, c’est un niveau record si l’on en croît le baromètre annuel d’Europe assistance consacré aux congés. Et 56% d’entre eux ont l’intention de passer leurs vacances sur le territoire français, c’est davantage qu’en 2021. Trois régions sont très prisées par les touristes: PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, toutes bien desservies par les lignes TGV.

Les grèves du secteur aérien profitent aux trains

La deuxième explication, c’est que le transporteur ferroviaire national profite des déboires du secteur aérien, qui se débat dans de multiples grèves, pénuries de personnel et annulations de vols.

Du côté des TGV, si beaucoup de trains sont pleins, la SNCF assure qu'il reste encore plus d’une dizaine de millions de places encore à vendre, dont les deux tiers au mois d’août.