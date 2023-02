Manche: 800 kg de cocaïne retrouvés sur une plage à Réville

La gendarmerie a saisi 800 kg de cocaïne dimanche sur une plage du Cotentin, dans la Manche. L'alerte a été donnée par un promeneur qui a découvert des gros sacs échoués sur le sable.

Découverte hors du commun pour un riverain de Réville, sur la côte nord-est du Cotentin (Manche). Alors qu'il était tranquillement en train de se promener sur la plage de Dranguet dimanche matin, il aperçoit des gros sacs échoués sur le sable.

Il s'agit de plusieurs dizaines de sacs bleus, bien étanches, dont certains sont harnachés à des gilets de sauvetage.

Le promeneur décide donc de prévenir la gendarmerie. Les forces de l'ordre bouclent le secteur et ouvrent les emballages. Elles constatent rapidement que la poudre blanche à l’intérieur est de la cocaïne, rapportent nos confrères de Ouest-France.

800 kg de cocaïne au total

D'après les informations de RMC, 800 kilos au total ont été retrouvés. Sous bonne escorte, toute la drogue a été transférée et stockée dans un endroit secret pour les besoins de l’enquête.

D’autres analyses sont en cours pour que les enquêteurs des sections de recherches de Caen et de la gendarmerie maritime puissent remonter la piste de cette cocaïne, qui aurait donc été jetée en pleine mer par les trafiquants.

Les flux et les saisies explosent en Europe

La quantité est énorme mais elle ne surprend pas les spécialistes de la lutte anti-drogue. Le marché américain étant saturé, les producteurs inondent littéralement l’Europe, où la cocaïne se vend beaucoup plus cher. Résultat, les flux et les saisies explosent: 162 tonnes ont étét interceptées l’an dernier en Belgique, rien que dans les ports d’Anvers et Rotterdam.

En France aussi les saisies se multiplient. Le bilan 2022 sera justement dévoilé mercredi, au ministère de l’Intérieur.