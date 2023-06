Arabie saoudite: pourquoi le prince Mohammed Ben Salmane vient en France pour dix jours

Le prince saoudien Mohammed Ben Salmane va passer dix jours en France. Un séjour particulièrement long et assez inhabituel pour ce dirigeant, qui n'a pas toujours été le bienvenu en Europe. Il sera accueilli ce vendredi par Emmanuel Macron.

Le prince héritier d'Arabie saoudite vient d'arriver en France pour dix jours. Un long séjour pour ce dirigeant à la réputation sulfureuse. Mohammed Ben Salmane, dit MBS, n'était pas attendu avant la semaine prochaine, mais il a voulu au dernier moment avancer son séjour en France. Ce qui est assez inhabituel.

Il sera reçu ce vendredi par Emmanuel Macron. Il va visiter le salon du Bourget et faire la promotion d’une nouvelle compagnie aérienne saoudienne. Il va participer à des événements pour présenter la candidature de l'Arabie saoudite pour organiser l’exposition universelle de 2030. Il participera aussi à un sommet économique en fin de semaine prochaine et entre-temps, il prendra quelques jours de repos sur la Côte d’Azur. Sans doute dans l’immense et somptueuse villa que son grand-père, le roi Fahd, avait achetée à Vallauris.

Ce prince autoritaire n’a pas toujours été le bienvenu en Europe. Il a même été un paria sur la scène internationale. Un infréquentable pour beaucoup de raisons. Parce que l'Arabie saoudite était, il y a quelques années encore, le pire pays du monde pour les droits des femmes. Infréquentable, surtout, parce qu’il était soupçonné d’avoir éliminé un opposant, le journaliste Jamal Khashoggi, coupé en morceaux dans les locaux du consulat saoudien à Istanbul.

Mais progressivement, MBS a réussi à revenir dans le jeu. Pour une raison simple. Il est difficile de rester longtemps fâché avec le plus gros exportateur de pétrole du monde. C’est Joe Biden qui le premier avait fait le voyage de Ryad, et puis Emmanuel Macron l’an dernier avait été le premier dirigeant européen à le recevoir.

Sur la question du droit des femmes, l'Arabie saoudite a beaucoup progressé. Le royaume revient de loin. Il y a cinq ans, il était classé au tout dernier rang avec le Yémen et le Pakistan pour les inégalités homme-femme. C’est le dernier pays du monde qui a autorisé les femmes à conduire, en 2018 seulement. Le dernier au monde aussi à les avoir autorisées à voter en 2015. Les femmes vivaient sous un régime de tutorat et ne pouvaient ni travailler, ni voyager sans l’autorisation de leurs maris.

Le tourisme, nouvelle priorité de MBS

Tout cela a radicalement changé en très peu de temps. Près de 40% des Saoudiennes travaillent désormais. Il y a des femmes au gouvernement, et même une femme saoudienne dans l’espace. Une astronaute qui est actuellement dans la station spatiale internationale.

C’est MBS qui a impulsé ces changements, même s'il n’y a pas si longtemps, il faisait emprisonner et torturer en prison les militantes qui demandaient simplement le droit de conduire.

Le prince héritier est déterminé à changer l’image de son pays. Et cela passe par exemple par le football. Les Saoudiens ont sorti le carnet de chèques pour faire venir Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et d’autres stars.

L’autre spectaculaire changement très récent, c’est sur le plan du tourisme. Sur le site du ministère, il est écrit que tous les visiteurs sont les bienvenus en Arabie saoudite, y compris les homosexuels et les couples non-mariés. Ces quelques lignes sur un site gouvernemental sont une véritable révolution. Et heureusement pour Ronaldo, parce qu’il vit sans être marié avec la mère de ses enfants.

Le prince veut changer son pays et préparer l'après-pétrole en développant le tourisme, avec 30 ans de retard sur ces petits voisins de Dubaï et du Qatar. Du retard certes, mais avec un projet démesuré. La création en plein désert de Néom, une ville qui n’est qu’une rue. Mais une rue de 170 kilomètres de long, bordée par des immeubles plus hauts que la Tour Eiffel. Un projet pharaonique qui va coûter plus de 500 milliards de dollars et qui pourrait accueillir à terme 10 millions d’habitants.

L'Arabie saoudite de MBS espère entrer dans le 21e siècle, alors que les femmes saoudiennes sortent à peine du Moyen Âge.