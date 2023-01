Ukraine: des hauts responsables démis de leurs fonctions après des scandales de corruption

Une affaire de corruption concernant des approvisionnements de l'armée a éclaté en Ukraine. Plusieurs hauts responsables ont donc démissionné, donc le vice-ministre de la Défense. C'est le premier scandale de cette ampleur depuis le début de l'invasion russe.

Cinq gouverneurs régionaux et quatre vice-ministres ont été démis de leurs fonctions en Ukraine, après un scandale de corruption présumé concernant des approvisionnements de l'armée.



Parmi les responsables qui ont démissionné figurent le vice-ministre de la Défense Viatcheslav Chapovalov, qui était en charge de l'appui logistique des forces armées, le chef adjoint de l'administration présidentielle Kyrylo Tymochenko et le procureur général adjoint Oleksiï Simonenko.



Ces départs pourraient être suivis par une série d'autres. En effet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé lundi soir "des décisions relatives au personnel" concernant "des cadres de différents niveaux dans les ministères et autres structures du gouvernement central, dans les régions et dans le système d'application de la loi".

Des contrats établis avec des prix surévalués

Pourtant, lundi, le ministre de la Défense Oleksiï Reznikov avait assuré que le scandale relevait d'une "attaque informationnelle artificielle" fondée sur un "faux prétexte".

Selon le site d'information ZN.UA, le ministère de la Défense a signé pour 2023 un contrat à un prix surévalué sur les produits alimentaires destinés à ses soldats. Ce contrat serait de 13 milliards de hryvnias (environ 324 millions d'euros), avec des prix établis "deux à trois plus élevés" que les tarifs actuels en vigueur pour les produits alimentaires de base.



Si l'Ukraine était régulièrement secouée avant l'invasion russe par des scandales de corruption - un mal endémique dans le pays -, il s'agit de la première affaire à éclater depuis l'offensive russe lancée le 24 février 2022.



Elle arrive au moment où Kiev réclame à ses alliés occidentaux, dont le soutien militaire et financier est crucial, des centaines de chars modernes et d'autres armements pour une nouvelle offensive sur le front.